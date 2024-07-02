https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году - РИА Новости, 02.07.2024

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году

2 июля в Стерлитамаке (Башкирия) в многоэтажном доме №150 по улице Артема взорвался газ. По информации местных властей, взрыв произошел на втором этаже при... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:59

2024-07-02T12:59

2024-07-02T12:59

справки

происшествия

россия

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2 июля в Стерлитамаке (Башкирия) в многоэтажном доме №150 по улице Артема взорвался газ. По информации местных властей, взрыв произошел на втором этаже при неосторожном обращении с бытовым газом. Как сообщила прокуратура Башкирии, по предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ на газовом оборудовании. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили двое несовершеннолетних и два сотрудника газовой службы. Их доставили в больницу.30 мая в Грозном произошел взрыв газа в квартире на первом этаже жилого дома. Пострадали пять человек, в том числе четверо детей. По данным следствия, ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты.14 мая в селе Усады в Лаишевском районе Татарстана в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия два человека пострадали, они были госпитализированы.13 мая в поселке Лиховском Каменска-Шахтинска Ростовской области произошел взрыв в частном доме. В результате взрыва было разрушено частное домовладение, два человека были госпитализированы с ожогами.5 апреля в дагестанском Избербаше в двухэтажном частном жилом доме взорвался газ. Пострадали семейная пара и их 7-летний сын, их в крайне тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. На следующий день мальчик умер. 9 апреля стало известно, что в больнице скончалась женщина, получившая ожоги свыше 90% тела.23 марта в Нижнем Новгороде в квартире жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП были повреждены оконный проем и стена квартиры, пострадали ее жильцы. (РИА Новости, 24 марта 2024 года, 01:39)6 марта в дагестанском Дербенте в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате произошедшего двое человек были госпитализированы. 1 марта в подмосковном Серпухове в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа в одной из квартир. В результате происшествия загорелись четыре квартиры на четвертом этаже, огонь охватил 155 квадратных метров. По данным МЧС России, пострадали четыре человека, из них один ребенок. 13 февраля в Малгобекском районе Ингушетии в частном доме в селе Пседах произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован. 11 февраля в Чечне в селе Чечен-аул в частном доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали четыре человека – родители и двое малолетних детей. По данным СУ СК по республике, взрыв произошел из-за неисправности шланга, подсоединенного к газовой плите. Все пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. 7 февраля в Ингушетии в селении Новый Редант в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Возгорания после взрыва не было, в доме были выбиты оконные и дверные проемы, разрушена конструкция кровли. В результате пострадали два человека, которые были госпитализированы. 4 февраля в дагестанском Дербенте в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси на втором этаже. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по республике, разрушений в доме нет, выбиты окна. В результате происшествия пострадали два человека. 24 января в городе Томмот в Алданском районе Якутии в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали пять человек, двое были госпитализированы с ожогами. 18 января в Махачкале (Дагестан) в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила, что причиной взрыва стала утечка газа. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Все они с обширными ожогами были госпитализированы в реанимацию ожогового центра Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. В день происшествия скончались все дети, им было от двух до пяти лет, их родители скончались 19 января. В Минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа. 17 января в Грозном (Чечня) в частном доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали четверо детей. 12 января в селении Нестеровское Сунженского района Ингушетии в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном доме. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы. 11 января в Самаре в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, который привел к возгоранию на площади 12 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. Пожарно-спасательными подразделениями было спасено шесть человек, в том числе один ребенок. Самостоятельно эвакуировались семь человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, россия