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В Хабаровском крае госпитализировали пострадавшего при взрыве газа
В Хабаровском крае госпитализировали пострадавшего при взрыве газа - РИА Новости, 25.07.2024
В Хабаровском крае госпитализировали пострадавшего при взрыве газа
Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90% поверхности тела,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:50
2024-07-25T10:50
2024-07-25T10:50
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90% поверхности тела, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. В четверг в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском произошел, предположительно, взрыв газа. В комитете по гражданской защите правительства региона РИА Новости сообщили, что пострадал один мужчина – владелец квартиры, а также трое детей, которые гуляли рядом, - их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке. Здание не разрушилось, перекрытия целы. Выгорела одна квартира и четыре балкона, сообщали в ГУМЧС. "В краевую клиническую больницу имени Владимирцева в результате происшествия поступил мужчина старше 60 лет с глубокими ожогами (II-III степени) 90% поверхности тела. Состояние крайне тяжелое, находится в реанимации, проводится интенсивная терапия", - сказал собеседник. Он отметил, что также в больницу поступил трехлетний ребенок, он получил ушибы в результате падения. Врачи осмотрели пациента, травм не диагностировано, в стационарном лечении ребенок не нуждается. В минздраве уточнили, что информацией о еще двух детях не располагают. В краевом СУСК РИА Новости добавили, что следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240513/gubernator-1945533691.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Хабаровский край
В Хабаровском крае госпитализировали пострадавшего при взрыве газа
Мужчина, пострадавший при взрыве газа под Хабаровском, получил ожоги 90% тела
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 90% поверхности тела, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
В четверг в многоквартирном доме в селе Тополево под Хабаровском произошел, предположительно, взрыв газа. В комитете по гражданской защите правительства региона РИА Новости сообщили, что пострадал один мужчина – владелец квартиры, а также трое детей, которые гуляли рядом, - их задело. Их осмотрели медики, оказали помощь, с ними все в порядке. Здание не разрушилось, перекрытия целы. Выгорела одна квартира и четыре балкона, сообщали в ГУМЧС.
"В краевую клиническую больницу имени Владимирцева в результате происшествия поступил мужчина старше 60 лет с глубокими ожогами (II-III степени) 90% поверхности тела. Состояние крайне тяжелое, находится в реанимации, проводится интенсивная терапия", - сказал собеседник.
Он отметил, что также в больницу поступил трехлетний ребенок, он получил ушибы в результате падения. Врачи осмотрели пациента, травм не диагностировано, в стационарном лечении ребенок не нуждается.
В минздраве уточнили, что информацией о еще двух детях не располагают.
В краевом СУСК РИА Новости добавили, что следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.