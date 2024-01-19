https://ria.ru/20240119/vzryv-1922447323.html

Пять человек погибли после взрыва газа в частном доме в Махачкале

Пять человек погибли после взрыва газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 19.01.2024

Пять человек погибли после взрыва газа в частном доме в Махачкале

Все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, скончались: последним ушел из жизни глава семейства,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:30

2024-01-19T23:30

2024-01-19T23:30

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, скончались: последним ушел из жизни глава семейства, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ). В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Все они с обширными ожогами были госпитализированы в реанимацию ожогового центра РКБ в крайне тяжелом состоянии. В день происшествия скончались все дети, им было от двух до пяти лет, их мать умерла в пятницу утром. "Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы… Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла", — говорится в сообщении. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В мМинэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.

https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)