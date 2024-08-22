Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 22.08.2024 (обновлено: 12:55 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967715077.html
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 22.08.2024
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме
В многоквартирном жилом доме в городе Кизел, Пермский край, взорвался газ, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-аккаунте. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:55
2024-08-22T12:55
происшествия
кизел
пермский край
дмитрий махонин
александр борисов
взрыв газа в доме в кизеле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967725022_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42a945a592d041437b0f950012cb12ee.jpg
ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. В многоквартирном жилом доме в городе Кизел, Пермский край, взорвался газ, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-аккаунте.&quot;Сегодня утром в городе Кизел произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют&quot;, — написал он.На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.По данным регионального ГУ МЧС, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.Из-под завалов спасли мужчину, его госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. Всего эвакуированы 26 человек.Создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.СУ СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
кизел
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва в жилом доме
Кадры с места взрыва в жилом доме
2024-08-22T09:55
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967725022_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7eaecca1a01cd43efb202fcd175a5a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кизел, пермский край, дмитрий махонин, александр борисов, взрыв газа в доме в кизеле
Происшествия, Кизел, Пермский край, Дмитрий Махонин, Александр Борисов, Взрыв газа в доме в Кизеле
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме

В Кизеле взорвалась газовоздушная смесь в жилом доме, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. В многоквартирном жилом доме в городе Кизел, Пермский край, взорвался газ, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-аккаунте.
«

"Сегодня утром в городе Кизел произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют", — написал он.

На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.
По данным регионального ГУ МЧС, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.
Из-под завалов спасли мужчину, его госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. Всего эвакуированы 26 человек.
Создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.
СУ СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта 2023, 08:00
 
ПроисшествияКизелПермский крайДмитрий МахонинАлександр БорисовВзрыв газа в доме в Кизеле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала