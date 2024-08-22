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В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 22.08.2024
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме
В многоквартирном жилом доме в городе Кизел, Пермский край, взорвался газ, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-аккаунте. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:55
2024-08-22T09:55
2024-08-22T12:55
происшествия
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взрыв газа в доме в кизеле
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ПЕРМЬ, 22 авг — РИА Новости. В многоквартирном жилом доме в городе Кизел, Пермский край, взорвался газ, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-аккаунте."Сегодня утром в городе Кизел произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют", — написал он.На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.По данным регионального ГУ МЧС, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.Из-под завалов спасли мужчину, его госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. Всего эвакуированы 26 человек.Создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.СУ СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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Кадры с места взрыва в жилом доме
Кадры с места взрыва в жилом доме
2024-08-22T09:55
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происшествия, кизел, пермский край, дмитрий махонин, александр борисов, взрыв газа в доме в кизеле
Происшествия, Кизел, Пермский край, Дмитрий Махонин, Александр Борисов, Взрыв газа в доме в Кизеле
В Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме
В Кизеле взорвалась газовоздушная смесь в жилом доме, есть пострадавшие