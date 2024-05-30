https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949475878.html

В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире

В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире - РИА Новости, 30.05.2024

В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире

Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:07

2024-05-30T18:07

2024-05-30T18:38

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне."Следственным отделом по Висаитовскому району города Грозного по факту хлопка газа в квартире, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - сообщает СУСК в Telegram-канале.В управлении уточнили, что ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты."В результате этого пострадали пять человек, среди них четверо несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20240514/gaz-1945905691.html

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происшествия, жилье, россия, грозный