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В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире
В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире - РИА Новости, 30.05.2024
В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире
Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:07
2024-05-30T18:07
2024-05-30T18:38
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне."Следственным отделом по Висаитовскому району города Грозного по факту хлопка газа в квартире, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - сообщает СУСК в Telegram-канале.В управлении уточнили, что ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты."В результате этого пострадали пять человек, среди них четверо несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба.
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происшествия, жилье, россия, грозный
Происшествия, Жилье, Россия, Грозный
В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире
В Грозном один взрослый и четверо детей пострадали при взрыве газа в квартире
ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне.
"Следственным отделом по Висаитовскому району города Грозного по факту хлопка газа в квартире, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - сообщает СУСК в Telegram-канале.
В управлении уточнили, что ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты.
"В результате этого пострадали пять человек, среди них четверо несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба.