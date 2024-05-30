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В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире - РИА Новости, 30.05.2024
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18:07 30.05.2024 (обновлено: 18:38 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949475878.html
В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире
В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире - РИА Новости, 30.05.2024
В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире
Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:07
2024-05-30T18:38
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне."Следственным отделом по Висаитовскому району города Грозного по факту хлопка газа в квартире, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - сообщает СУСК в Telegram-канале.В управлении уточнили, что ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты."В результате этого пострадали пять человек, среди них четверо несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба.
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происшествия, жилье, россия, грозный
Происшествия, Жилье, Россия, Грозный
В Грозном пять человек пострадали при взрыве газа в квартире

В Грозном один взрослый и четверо детей пострадали при взрыве газа в квартире

© Фото : СУ СКР по Чеченской Республике/TelegramМесто происшествия, где в квартире жилого дома произошел взрыв газа в Чечне. 30 мая 2024
Место происшествия, где в квартире жилого дома произошел взрыв газа в Чечне. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : СУ СКР по Чеченской Республике/Telegram
Место происшествия, где в квартире жилого дома произошел взрыв газа в Чечне. 30 мая 2024
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа в квартире в Грозном, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Чечне.
"Следственным отделом по Висаитовскому району города Грозного по факту хлопка газа в квартире, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)", - сообщает СУСК в Telegram-канале.
В управлении уточнили, что ЧП произошло из-за утечки бытового газа из резинового шланга газовой плиты.
"В результате этого пострадали пять человек, среди них четверо несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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