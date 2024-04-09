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Число погибших при взрыве газа в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 09.04.2024
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10:12 09.04.2024 (обновлено: 10:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/dagestan-1938766461.html
Число погибших при взрыве газа в Дагестане выросло до двух
Число погибших при взрыве газа в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 09.04.2024
Число погибших при взрыве газа в Дагестане выросло до двух
Число погибших в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше выросло до двух: в больнице скончалась женщина с ожогами свыше 90% тела,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:12
2024-04-09T10:13
происшествия
избербаш
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше выросло до двух: в больнице скончалась женщина с ожогами свыше 90% тела, сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы минздрава республики Зарина Агмадова. Пятого марта в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их 7-летний сын, их в крайне тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. На следующий день мальчик умер. “Мать ребенка также скончалась. У нее были ожоги более 90% поверхности тела”, – сказала Агмадова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования следователи задержали мастера управления по эксплуатации газораспределительных сетей ресурсоснабжающей организации.
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происшествия, избербаш, махачкала
Происшествия, Избербаш, Махачкала
Число погибших при взрыве газа в Дагестане выросло до двух

В Махачкале умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Избербаше выросло до двух: в больнице скончалась женщина с ожогами свыше 90% тела, сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы минздрава республики Зарина Агмадова.
Пятого марта в двухэтажном частном жилом доме в городе Избербаше взорвался газ. Пострадали семейная пара и их 7-летний сын, их в крайне тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. На следующий день мальчик умер.
«
“Мать ребенка также скончалась. У нее были ожоги более 90% поверхности тела”, – сказала Агмадова.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования следователи задержали мастера управления по эксплуатации газораспределительных сетей ресурсоснабжающей организации.
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