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При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек

При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2024

При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек

Один человек пострадал из-за хлопка бытового газа в жилом доме в поселке Новое Голубево под Калининградом, на месте работают полицейские, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:38

2024-08-16T19:38

2024-08-16T19:50

происшествия

россия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Один человек пострадал из-за хлопка бытового газа в жилом доме в поселке Новое Голубево под Калининградом, на месте работают полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале. "В поселке Новое Голубево полицейские работают на месте хлопка бытового газа в жилом доме.. Стражи порядка эвакуировали жильцов подъезда, где произошел хлопок бытового газа, и отвели людей на безопасное расстояние. В квартире в момент происшествия находился 39-летний мужчина. Он доставлен в больницу. Повреждения получили еще четыре квартиры, жильцы которых не пострадали", - говорится в сообщении. Сообщение о происшествии в поселке Новое Голубево поступило в дежурную часть ОМВД России "Гурьевский" в 16.30 (17.30 мск). На место выехали сотрудники полиции и экстренных служб. "Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка... Выясняются все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе.

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происшествия, россия, калининградская область