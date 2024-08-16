Рейтинг@Mail.ru
При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 16.08.2024 (обновлено: 19:50 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/chelovek-1966683204.html
При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек
При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2024
При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек
Один человек пострадал из-за хлопка бытового газа в жилом доме в поселке Новое Голубево под Калининградом, на месте работают полицейские, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:38
2024-08-16T19:50
происшествия
россия
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Один человек пострадал из-за хлопка бытового газа в жилом доме в поселке Новое Голубево под Калининградом, на месте работают полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале. "В поселке Новое Голубево полицейские работают на месте хлопка бытового газа в жилом доме.. Стражи порядка эвакуировали жильцов подъезда, где произошел хлопок бытового газа, и отвели людей на безопасное расстояние. В квартире в момент происшествия находился 39-летний мужчина. Он доставлен в больницу. Повреждения получили еще четыре квартиры, жильцы которых не пострадали", - говорится в сообщении. Сообщение о происшествии в поселке Новое Голубево поступило в дежурную часть ОМВД России "Гурьевский" в 16.30 (17.30 мск). На место выехали сотрудники полиции и экстренных служб. "Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка... Выясняются все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240808/mer-1964810771.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининградская область
При взрыве газа в доме в Калининградской области пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в поселке Новое Голубево

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Один человек пострадал из-за хлопка бытового газа в жилом доме в поселке Новое Голубево под Калининградом, на месте работают полицейские, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.
"В поселке Новое Голубево полицейские работают на месте хлопка бытового газа в жилом доме.. Стражи порядка эвакуировали жильцов подъезда, где произошел хлопок бытового газа, и отвели людей на безопасное расстояние. В квартире в момент происшествия находился 39-летний мужчина. Он доставлен в больницу. Повреждения получили еще четыре квартиры, жильцы которых не пострадали", - говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии в поселке Новое Голубево поступило в дежурную часть ОМВД России "Гурьевский" в 16.30 (17.30 мск). На место выехали сотрудники полиции и экстренных служб.
"Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка... Выясняются все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом
8 августа, 07:10
 
ПроисшествияРоссияКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала