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Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Стерлитамаке

Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Стерлитамаке - РИА Новости, 02.07.2024

Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Стерлитамаке

Бытовой газ взорвался в девятиэтажном жилом доме в Стерлитамаке, один человек погиб, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:10

2024-07-02T11:10

2024-07-02T13:28

стерлитамак

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УФА, 2 июл — РИА Новости. Бытовой газ взорвался в девятиэтажном жилом доме в Стерлитамаке, один человек погиб, сообщила администрация города в Telegram-канале."В доме № 150 по улице Артема на втором этаже произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. В происшествии пострадали семь человек, из них двое детей. Один человек скончался", — говорится в публикации.На месте ЧП создали оперативный штаб, который возглавил глава администрации города Рустем Газизов. Работают все аварийно-спасательные службы.Как сообщила прокуратура Башкирии, по предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ на газовом оборудовании. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили два сотрудника газовой службы, а также двое детей, находившихся на улице.В ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что погибла женщина 1958 года рождения, госпитализированы три женщины 1986, 1988, 1998 годов рождения, двое мужчин 1967 и 1997 годов рождения, а также девочка 2014 года рождения. Годовалую девочку, которая находилась в коляске около подъезда в момент происшествия, осмотрели, в госпитализации она не нуждается.Взрывом повредило 11 квартир. Из дома эвакуировали около 80 человек, их разместили в пункте временного размещения.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

https://ria.ru/20240406/putin-1938260066.html

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Кадры с места взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке Кадры с места взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке 2024-07-02T11:10 true PT0M33S

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стерлитамак