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В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме - РИА Новости, 13.05.2024
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11:52 13.05.2024 (обновлено: 12:14 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/gubernator-1945533691.html
В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме
В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме - РИА Новости, 13.05.2024
В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме
Взрыв произошел в частном доме в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в Ростовской области, два человека госпитализированы с ожогами, погибших нет, сообщил... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:52
2024-05-13T12:14
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в частном доме в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в Ростовской области, два человека госпитализированы с ожогами, погибших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в результате взрыва погибших нет, два пострадавших жителя поселка с ожогами доставлены в городскую больницу.В настоящее время на месте проводятся следственные действия, устанавливаются причины произошедшего.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Василий Голубев
В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме

Губернатор: в Ростовской области прогремел взрыв в частном доме, погибших нет

© Фото : Василий Голубев/TelegramМесто взрыва в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского Ростовской области
Место взрыва в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Василий Голубев/Telegram
Место взрыва в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в частном доме в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в Ростовской области, два человека госпитализированы с ожогами, погибших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«
"Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате взрыва погибших нет, два пострадавших жителя поселка с ожогами доставлены в городскую больницу.
В настоящее время на месте проводятся следственные действия, устанавливаются причины произошедшего.
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ПроисшествияРостовская областьКаменск-ШахтинскийВасилий Голубев
 
 
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