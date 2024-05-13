https://ria.ru/20240513/gubernator-1945533691.html

В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме

В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме - РИА Новости, 13.05.2024

В Ростовской области прогремел взрыв в частном доме

Взрыв произошел в частном доме в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в Ростовской области, два человека госпитализированы с ожогами, погибших нет, сообщил... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:52

2024-05-13T11:52

2024-05-13T12:14

происшествия

ростовская область

каменск-шахтинский

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Взрыв произошел в частном доме в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в Ростовской области, два человека госпитализированы с ожогами, погибших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в результате взрыва погибших нет, два пострадавших жителя поселка с ожогами доставлены в городскую больницу.В настоящее время на месте проводятся следственные действия, устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945388185.html

ростовская область

каменск-шахтинский

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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, василий голубев