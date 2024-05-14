https://ria.ru/20240514/gaz-1945905691.html

В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ

В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ - РИА Новости, 14.05.2024

В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Лаишевский районе Татарстана, два человека госпитализированы, сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов на... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:47

2024-05-14T15:47

2024-05-14T15:48

происшествия

лаишевский район

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Лаишевский районе Татарстана, два человека госпитализированы, сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов на официальной странице Лаишевского района в соцести "ВКонтакте". "Сегодня в многоквартирном доме в селе Усады произошел хлопок газовоздушной смеси", - написал Зарипов.По информации Зарипова, в результате происшествия два человека пострадали. Их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, оказывается вся необходимая помощь. Глава района отметил, что находится на месте происшествия, где работают сотрудники оперативных служб. Для временного размещения жильцов пострадавшего дома подбирается место.

https://ria.ru/20240213/vzryv-1927103959.html

лаишевский район

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происшествия, лаишевский район