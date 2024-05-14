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В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ - РИА Новости, 14.05.2024
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15:47 14.05.2024 (обновлено: 15:48 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/gaz-1945905691.html
В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ
В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ - РИА Новости, 14.05.2024
В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Лаишевский районе Татарстана, два человека госпитализированы, сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:47
2024-05-14T15:48
происшествия
лаишевский район
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Лаишевский районе Татарстана, два человека госпитализированы, сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов на официальной странице Лаишевского района в соцести "ВКонтакте". &quot;Сегодня в многоквартирном доме в селе Усады произошел хлопок газовоздушной смеси&quot;, - написал Зарипов.По информации Зарипова, в результате происшествия два человека пострадали. Их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, оказывается вся необходимая помощь. Глава района отметил, что находится на месте происшествия, где работают сотрудники оперативных служб. Для временного размещения жильцов пострадавшего дома подбирается место.
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происшествия, лаишевский район
Происшествия, Лаишевский район
В Татарстане в многоквартирном доме взорвался газ

В Татарстане два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Лаишевский районе Татарстана, два человека госпитализированы, сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов на официальной странице Лаишевского района в соцести "ВКонтакте".
«

"Сегодня в многоквартирном доме в селе Усады произошел хлопок газовоздушной смеси", - написал Зарипов.

По информации Зарипова, в результате происшествия два человека пострадали. Их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, оказывается вся необходимая помощь.
Глава района отметил, что находится на месте происшествия, где работают сотрудники оперативных служб. Для временного размещения жильцов пострадавшего дома подбирается место.
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