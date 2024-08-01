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Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести - РИА Новости, 01.08.2024
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11:39 01.08.2024 (обновлено: 11:53 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963386847.html
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести - РИА Новости, 01.08.2024
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести
При обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:39
2024-08-01T11:53
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поисково-спасательные работы продолжаются", — указали в ведомстве.К работам привлекли более 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, на место отправили кинологические расчеты, в готовность привели авиацию и спасателей отряда "Центроспас" МЧС."На базе главного управления МЧС России по Свердловской области открыта горячая линия. Информацию можно получить по номеру 83433461319", — добавили в минестерстве.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.
нижний тагил
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ
2024-08-01T11:39
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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
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РИА Новости
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести

При обрушении подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Поисково-спасательные работы продолжаются", — указали в ведомстве.
© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
К работам привлекли более 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, на место отправили кинологические расчеты, в готовность привели авиацию и спасателей отряда "Центроспас" МЧС.
"На базе главного управления МЧС России по Свердловской области открыта горячая линия. Информацию можно получить по номеру 83433461319", — добавили в минестерстве.
По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.
 
ПроисшествияНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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