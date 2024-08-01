https://ria.ru/20240801/postradavshie-1963386847.html

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести - РИА Новости, 01.08.2024

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло шести

При обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:39

2024-08-01T11:39

2024-08-01T11:53

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поисково-спасательные работы продолжаются", — указали в ведомстве.К работам привлекли более 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, на место отправили кинологические расчеты, в готовность привели авиацию и спасателей отряда "Центроспас" МЧС."На базе главного управления МЧС России по Свердловской области открыта горячая линия. Информацию можно получить по номеру 83433461319", — добавили в минестерстве.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.

нижний тагил

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Тагиле Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до шести, сообщило МЧС России и показало кадры спасательных работ 2024-08-01T11:39 true PT0M37S

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле 2024-08-01T11:39 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)