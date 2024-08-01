Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 01.08.2024 (обновлено: 11:28 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/obrushenie-1963370962.html
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа - РИА Новости, 01.08.2024
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:42
2024-08-01T11:28
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963379873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9846e6057f40d614274dc1a0864455e3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС.&quot;Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации, в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда&quot;, — сказали в ведомстве.Позже в министерстве добавили, что обрушились сразу два подъезда пятиэтажки.В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Их госпитализировали.Как отметили в МЧС, из-под завалов спасли трех человек, продолжаются поиски еще двух. Также проводится эвакуация жильцов.Предварительная причина инцидента — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Также туда направили два вертолета детской и взрослой реанимации.Прокуратура Свердловской области начала проверку.
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
2024-08-01T10:42
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963379873_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50e20d076851057000c4512990c15f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа

Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС.
«

"Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации, в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда", — сказали в ведомстве.

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Позже в министерстве добавили, что обрушились сразу два подъезда пятиэтажки.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Их госпитализировали.
Как отметили в МЧС, из-под завалов спасли трех человек, продолжаются поиски еще двух. Также проводится эвакуация жильцов.
Предварительная причина инцидента — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Также туда направили два вертолета детской и взрослой реанимации.
Прокуратура Свердловской области начала проверку.
© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
 
ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала