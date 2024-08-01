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В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа - РИА Новости, 01.08.2024
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:42
2024-08-01T10:42
2024-08-01T11:28
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС."Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации, в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда", — сказали в ведомстве.Позже в министерстве добавили, что обрушились сразу два подъезда пятиэтажки.В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Их госпитализировали.Как отметили в МЧС, из-под завалов спасли трех человек, продолжаются поиски еще двух. Также проводится эвакуация жильцов.Предварительная причина инцидента — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Также туда направили два вертолета детской и взрослой реанимации.Прокуратура Свердловской области начала проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963379873_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50e20d076851057000c4512990c15f2b.jpg
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
2024-08-01T10:42
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа
Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС.
«
"Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации, в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда", — сказали в ведомстве.
Позже в министерстве добавили, что обрушились сразу два подъезда пятиэтажки.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Их госпитализировали.
Как отметили в МЧС, из-под завалов спасли трех человек, продолжаются поиски еще двух. Также проводится эвакуация жильцов.
Предварительная причина инцидента — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Также туда направили два вертолета детской и взрослой реанимации.
Прокуратура Свердловской области начала проверку.