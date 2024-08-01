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В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа

В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа - РИА Новости, 01.08.2024

В Нижнем Тагиле часть жилого дома обрушилась от взрыва газа

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:42

2024-08-01T10:42

2024-08-01T11:28

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома, сообщили РИА Новости в МЧС."Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации, в пятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда", — сказали в ведомстве.Позже в министерстве добавили, что обрушились сразу два подъезда пятиэтажки.В экстренных службах сообщили РИА Новости, что пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Их госпитализировали.Как отметили в МЧС, из-под завалов спасли трех человек, продолжаются поиски еще двух. Также проводится эвакуация жильцов.Предварительная причина инцидента — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. Также туда направили два вертолета детской и взрослой реанимации.Прокуратура Свердловской области начала проверку.

нижний тагил

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле 2024-08-01T10:42 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле