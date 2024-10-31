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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до девяти
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до девяти - РИА Новости, 31.10.2024
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до девяти
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске, где погиб один человек, выросло до девяти, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:43
2024-10-31T08:43
2024-10-31T08:57
происшествия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске, где погиб один человек, выросло до девяти, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."На улице Лободина в городе Черкесске продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. По предварительной информации, в результате вспышки паров газовоздушной смеси погиб один человек, девять человек пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Из дома эвакуированы 52 человека, они будут размещены в пункте временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнили в МЧС РФ, всего на месте работает группировка из 92 человек и 29 единиц техники.
черкесск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске
До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС.
2024-10-31T08:43
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PT0M56S
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T08:43
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до девяти
МЧС сообщило о девяти пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске