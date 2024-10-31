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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до девяти

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до девяти - РИА Новости, 31.10.2024

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до девяти

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске, где погиб один человек, выросло до девяти, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:43

2024-10-31T08:43

2024-10-31T08:57

происшествия

черкесск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске, где погиб один человек, выросло до девяти, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."На улице Лободина в городе Черкесске продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. По предварительной информации, в результате вспышки паров газовоздушной смеси погиб один человек, девять человек пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Из дома эвакуированы 52 человека, они будут размещены в пункте временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение", - говорится в сообщении ведомства.Как уточнили в МЧС РФ, всего на месте работает группировка из 92 человек и 29 единиц техники.

черкесск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС. 2024-10-31T08:43 true PT0M56S

Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T08:43 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, карачаево-черкесская республика (кчр)