https://ria.ru/20240628/kallas-1954605120.html

Биография Каи Каллас

Биография Каи Каллас - РИА Новости, 28.06.2024

Биография Каи Каллас

Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:12

2024-06-28T01:12

2024-06-28T01:12

справки

эстония

кайя каллас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927024354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc3e7c20dbb1cdb0174aaccb69fb465d.jpg

Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.Эстонский политик Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллине (Эстония). Дочь Сийма Калласа, бывшего премьер-министра Эстонии (2002-2003) и еврокомиссара (2004-2014).В 1999 году Кая Каллас окончила Тартуский университет по специальности "юриспруденция". В Эстонской школе бизнеса получила степень MBA в 2007 году и степень EMBA в 2010 году. С 1996 по 1997 год работала советником руководителя театра "Ванемуйне" (Тарту).С 1998 по 2006 год работала присяжным адвокатом и партнером в юридической фирме Tark & Co.В марте-апреле 2001 года работала во французской юридической фирме Courtois Lébel (Париж), в октябре 2003 года – в финской Hannes Snellmann (Хельсинки). С 2006 по 2011 год была присяжным адвокатом и партнером в юридической фирме Luiga Mody Hääl Borenius.Стала первой и самой молодой женщиной, сотрудничавшей с двумя юридическими фирмами: Luiga Mody Hääl Borenius и Tark & Com. В качестве юриста специализировалась на эстонском и европейском конкурентном праве.С 2010 по 2011 год работала преподавателем в центре обучения менеджменту EBS.В 2010 году Кая Каллас вступила в "Партию реформ Эстонии". В 2013 году стала заместителем председателя партии. С 14 апреля 2018 года – председатель "Партии реформ Эстонии".С 2011 по 2014 год была членом парламента Эстонии 11-го созыва (Рийгикогу). Возглавляла комиссию по экономике.С 2014 по 2018 год была депутатом Европарламента.В качестве члена Европейского парламента работала над единой стратегией цифрового рынка, энергетической и потребительской политикой, отношениями между ЕС и Украиной.В 2019 году "Партия реформ" во главе с Каллас победила на выборах в эстонский парламент, получив 34 мандата. В 2019-2020 годах она была членом правовой комиссии, в 2020-2021 годах состояла в конституционной комиссии.26 января 2021 года Каллас возглавила правительство Эстонской Республики.Стала первой женщиной на этом посту. 14 июля 2022 года после распада правящей коалиции Кая Каллас официально заявила об отставке с поста премьер-министра страны и подтвердила готовность возглавить новое правительство Эстонии.В тот же день президент Эстонии Алар Карис предложил Каллас сформировать новое правительство республики. 18 июля 2022 года эстонский парламент принял должностную присягу нового правительства под руководством Каи Каллас. По итогам парламентских выборов, прошедших 5 марта 2023 года, "Партия реформ" во главе с Каллас победила, получив 37 мандатов. 17 апреля Кая Каллас вновь возглавила правительство Эстонии. После начала Россией специальной военной операции в феврале 2022 года Каллас открыто поддерживает Украину, активно выступает за ее европейскую и евроатлантическую интеграцию. Эстония – одна из первых стран, которые начали отправлять финансовую и военную помощь на Украину. В мае 2022 года Каллас предложила разработать план по ликвидации "красноармейских" памятников в Эстонии. В августе того же года премьер-министр Эстонии сообщила о решении правительства в кратчайшие сроки убрать все советские памятники из публичного пространства. В феврале 2023 года парламент Эстонии принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников. На 30 января 2024 года власти страны уже демонтировали в общей сложности 95 советских памятников из 150. В феврале 2024 года Каллас была объявлена в розыск МВД России за снос памятников советским воинам. В августе 2022 года Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать россиянам въездные визы. Премьер-министр Эстонии назвала посещение Европы "привилегией, а не правом человека". С 18 августа 2022 года Эстония ввела ограничения на выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданным в Эстонии шенгеном. В январе 2023 года Кая Каллас призвала к полной изоляции спортсменов России и Белоруссии на международных соревнованиях. В июне 2022 года Кая Каллас призвала Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине, в мае 2023 года обвинила балтийские компании в лицемерии из-за заключения сделок, которые дают доступ Россия к товарам, находящимся под санкциями. В августе 2023 года портал эстонского государственного телерадиовещания ERR выяснил, что Арво Халлик, муж Каи Каллас, имеет долю в транспортной компании Stark Logistics, которая занимается грузоперевозками между Эстонией и Россией. По данным СМИ, за полтора года Stark Logistics заработала 1,5 миллиона евро. Премьер-министр Эстонии заявила, что деятельность компании ее супруга в России была прекращена и услуги перевозки оказывались эстонской компании, которая находилась на завершающей стадии ликвидации своей производственной деятельности в РФ. В 2016 году журнал Politico выбрал Каллас одной из 40 самых влиятельных евродепутатов. В 2017 году Politico назвал ее одной из самых влиятельных женщин в Брюсселе.Кая Каллас имеет ряд наград иностранных государств – Большой крест ордена Звезды Румынии (2021), орден князя Ярослава Мудрого II степени (Украина, 2023), Большой крест командора ордена Полярной звезды (Швеция, 2023). Помимо родного эстонского, владеет английским, финским, французским и русским языками. Кая Каллас замужем, у нее два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эстония, кайя каллас