23:46 11.05.2022 (обновлено: 23:49 11.05.2022)
Премьер Эстонии призвала снести "красноармейские памятники"
Премьер Эстонии Кая Каллас призвала снести "красноармейские памятники"
© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в стране "красноармейских" памятников.
"Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть", - сказала премьер, выступая в среду перед депутатами парламента.
В последнее время в Эстонии и соседних Латвии и Литве участились случаи осквернения памятников советским воинам. В МИД РФ решительно осудили осквернение таких мемориалов в Прибалтике в преддверии 9 мая.
"Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения", - добавила премьер.
При этом в Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к "Бронзовому солдату".
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.