https://ria.ru/20230823/kritika-1891837926.html

Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа

Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа - РИА Новости, 23.08.2023

Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подверглась критике за действия ее мужа Арво Халлика, чья транспортная компания продолжает перевозки в Россию, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:55

2023-08-23T19:55

2023-08-23T19:55

россия

кая каллас

евросоюз

урмас рейнсалу

украина

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подверглась критике за действия ее мужа Арво Халлика, чья транспортная компания продолжает перевозки в Россию, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. По его данным, частично принадлежащая Халлику компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. По словам лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. "СМИ утверждают, что предприятие, доля в котором принадлежит супругу премьер-министра, во время войны продолжает заниматься грузоперевозками в Россию. Мало того, премьер-министр лично кредитовала фирму мужа, которая имеет долю в этом предприятии. Если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позор для Эстонии", - сказал ERR Рейнсалу, Политик отметил, что вопрос заключается не в юридической стороне дела (компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС), а в этике со стороны главы правительства, которая призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией". Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что ведение бизнеса с Россией в нынешних условиях невозможно. "Война против Украины длится уже полтора года. Этого времени достаточно для того, чтобы любая компания перестроилась и перестала вести бизнес в России", - сказал Кийк порталу. По его словам, Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан ее супруг. Сама Каллас позже прокомментировала эту тему в социальных сетях. "Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что любая торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российское вторжение на территорию Украины. Хочу подчеркнуть, что у моего мужа нет бизнес-клиентов из числа предприятий Российской Федерации. У него есть доля в логистической фирме. Он пояснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одному из своих эстонских клиентов в соответствии с законами и санкциями", - подчеркнула Каллас.

https://ria.ru/20230815/vuchich-1890241820.html

https://ria.ru/20230823/sanktsii-1891795035.html

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россия, кая каллас, евросоюз, урмас рейнсалу, украина, эстония