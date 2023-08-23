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Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа - РИА Новости, 23.08.2023
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19:55 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/kritika-1891837926.html
Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа
Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа - РИА Новости, 23.08.2023
Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подверглась критике за действия ее мужа Арво Халлика, чья транспортная компания продолжает перевозки в Россию, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:55
2023-08-23T19:55
россия
кая каллас
евросоюз
урмас рейнсалу
украина
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подверглась критике за действия ее мужа Арво Халлика, чья транспортная компания продолжает перевозки в Россию, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. По его данным, частично принадлежащая Халлику компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. По словам лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. "СМИ утверждают, что предприятие, доля в котором принадлежит супругу премьер-министра, во время войны продолжает заниматься грузоперевозками в Россию. Мало того, премьер-министр лично кредитовала фирму мужа, которая имеет долю в этом предприятии. Если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позор для Эстонии", - сказал ERR Рейнсалу, Политик отметил, что вопрос заключается не в юридической стороне дела (компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС), а в этике со стороны главы правительства, которая призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией". Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что ведение бизнеса с Россией в нынешних условиях невозможно. "Война против Украины длится уже полтора года. Этого времени достаточно для того, чтобы любая компания перестроилась и перестала вести бизнес в России", - сказал Кийк порталу. По его словам, Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан ее супруг. Сама Каллас позже прокомментировала эту тему в социальных сетях. "Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что любая торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российское вторжение на территорию Украины. Хочу подчеркнуть, что у моего мужа нет бизнес-клиентов из числа предприятий Российской Федерации. У него есть доля в логистической фирме. Он пояснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одному из своих эстонских клиентов в соответствии с законами и санкциями", - подчеркнула Каллас.
https://ria.ru/20230815/vuchich-1890241820.html
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россия, кая каллас, евросоюз, урмас рейнсалу, украина, эстония
Россия, Кая Каллас, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, Украина, Эстония
Премьер Эстонии подверглась критике за действия ее мужа

Каллас подверглась критике за действия ее мужа, продолжающего бизнес с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подверглась критике за действия ее мужа Арво Халлика, чья транспортная компания продолжает перевозки в Россию, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
По его данным, частично принадлежащая Халлику компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию.
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По словам лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. "СМИ утверждают, что предприятие, доля в котором принадлежит супругу премьер-министра, во время войны продолжает заниматься грузоперевозками в Россию. Мало того, премьер-министр лично кредитовала фирму мужа, которая имеет долю в этом предприятии. Если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позор для Эстонии", - сказал ERR Рейнсалу,
Политик отметил, что вопрос заключается не в юридической стороне дела (компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС), а в этике со стороны главы правительства, которая призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией".
Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что ведение бизнеса с Россией в нынешних условиях невозможно. "Война против Украины длится уже полтора года. Этого времени достаточно для того, чтобы любая компания перестроилась и перестала вести бизнес в России", - сказал Кийк порталу. По его словам, Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан ее супруг.
Сама Каллас позже прокомментировала эту тему в социальных сетях. "Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что любая торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены, пока продолжается российское вторжение на территорию Украины. Хочу подчеркнуть, что у моего мужа нет бизнес-клиентов из числа предприятий Российской Федерации. У него есть доля в логистической фирме. Он пояснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одному из своих эстонских клиентов в соответствии с законами и санкциями", - подчеркнула Каллас.
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