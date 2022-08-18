00:24 18.08.2022 (обновлено: 11:36 18.08.2022)
Эстония ограничивает въезд в страну и выдачу виз для граждан России
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для граждан России
Старый город в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Эстония с 18 августа вводит ограничения на выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданным в Эстонии шенгеном.
Как сообщает пресс-служба правительства, это означает, что если россиянин, которому республика выдала шенгенскую визу, а цель его посещения — туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула с 18 августа, он уже не сможет въехать в Эстонию.
Также ограничена подача заявлений на получение эстонской визы. Ходатайствовать о ней могут только те граждане России, которые приезжают в прибалтийскую республику, чтобы посетить близкого родственника (например, дочь, сына, мать, отца) с гражданством Эстонии или долгосрочным видом на жительство, российские дипломаты, которые работают в Эстонии, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.
Правительство уточняет, что к въезду допускаются граждане России, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.