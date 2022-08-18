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Эстония ограничивает въезд в страну и выдачу виз для граждан России

Эстония ограничивает въезд в страну и выдачу виз для граждан России - РИА Новости, 18.08.2022

Эстония ограничивает въезд в страну и выдачу виз для граждан России

Эстония с 18 августа вводит ограничения на выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданным в Эстонии шенгеном. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:24

2022-08-18T00:24

2022-08-18T11:36

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг — РИА Новости. Эстония с 18 августа вводит ограничения на выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданным в Эстонии шенгеном.Как сообщает пресс-служба правительства, это означает, что если россиянин, которому республика выдала шенгенскую визу, а цель его посещения — туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула с 18 августа, он уже не сможет въехать в Эстонию.Также ограничена подача заявлений на получение эстонской визы. Ходатайствовать о ней могут только те граждане России, которые приезжают в прибалтийскую республику, чтобы посетить близкого родственника (например, дочь, сына, мать, отца) с гражданством Эстонии или долгосрочным видом на жительство, российские дипломаты, которые работают в Эстонии, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.Правительство уточняет, что к въезду допускаются граждане России, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.

https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html

https://ria.ru/20220817/finlyandiya-1810203362.html

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в мире, кая каллас, эстония, россия, европа, новости - туризм