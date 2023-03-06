https://ria.ru/20230306/estoniya-1856036335.html
Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии
Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии - РИА Новости, 06.03.2023
Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии
Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии, сообщила в воскресенье республиканская избирательная... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T01:43
2023-03-06T01:43
2023-03-06T01:43
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кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия. "По последним данным, Реформистская партия набирает 31,5% голосов на выборах в парламент Эстонии, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте. Идущая на втором месте Консервативная народная партия (EKRE) набирает 16% и получает 17 мандатов. На третьем месте Центристская партия, собравшая 14,8% голосов, у нее будет 16 мандатов в парламенте", - говорится в сообщении. Победителем по числу набранных голосов стала премьер-министр Кая Каллас, за которую проголосовали 31 255 избирателей, что стало рекордом на парламентских выборах. Кроме этих партий в новый парламент также проходят Социал-демократическая партия, партия "Отечество" (Isamaa) и ранее не представленная в парламенте либеральная партия "Эстония 200". Реформисты вышли в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое проходило с 27 февраля по 4 марта. Они выиграли его с большим перевесом над остальными партиями. До этого реформисты уступали EKRE примерно 5%. Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. Было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5% избирательный барьер.
https://ria.ru/20230305/vybory-1855561411.html
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855556261.html
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в мире, эстония, кая каллас
В мире, Эстония, Кая Каллас
Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии
Реформистская партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии, сообщила в воскресенье республиканская избирательная комиссия.
"По последним данным, Реформистская партия набирает 31,5% голосов на выборах в парламент Эстонии, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте. Идущая на втором месте Консервативная народная партия (EKRE) набирает 16% и получает 17 мандатов. На третьем месте Центристская партия, собравшая 14,8% голосов, у нее будет 16 мандатов в парламенте", - говорится в сообщении.
Процедура выборов в парламент Эстонии
Победителем по числу набранных голосов стала премьер-министр Кая Каллас, за которую проголосовали 31 255 избирателей, что стало рекордом на парламентских выборах.
Кроме этих партий в новый парламент также проходят Социал-демократическая партия, партия "Отечество" (Isamaa) и ранее не представленная в парламенте либеральная партия "Эстония 200".
Реформисты вышли в лидеры после публикации результатов электронного голосования, которое проходило с 27 февраля по 4 марта. Они выиграли его с большим перевесом над остальными партиями. До этого реформисты уступали EKRE примерно 5%.
Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта. Было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5% избирательный барьер.
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