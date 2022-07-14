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Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство - РИА Новости, 14.07.2022
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Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство
Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство - РИА Новости, 14.07.2022
Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство
Президент Эстонии Алар Карис предложил Кае Каллас, которая ранее подала прошение об отставке с поста премьера, сформировать новое правительство республики,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:39
2022-07-14T11:39
в мире
алар карис
эстония
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис предложил Кае Каллас, которая ранее подала прошение об отставке с поста премьера, сформировать новое правительство республики, сообщила в четверг канцелярия главы государства.Согласно конституции, кандидат в премьеры назначается главой государства, а парламент наделяет его полномочиями формировать правительство. Затем глава государства утверждает правительство, после чего министры приносят присягу перед парламентом.Как сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров, премьер Эстонии, председатель Реформистской партии Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции. Вместе с премьером в отставку уходит все правительство.Каллас также предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa.Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
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в мире, алар карис, эстония, кая каллас
11:39 14.07.2022
 
Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство

Президент Эстонии Карис предложил премьеру Каллас сформировать новое правительство

© Фото : Эстонский национальный музейАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Эстонский национальный музей
Алар Карис . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис предложил Кае Каллас, которая ранее подала прошение об отставке с поста премьера, сформировать новое правительство республики, сообщила в четверг канцелярия главы государства.
"Президент Карис предложил Кае Каллас сформировать новое правительство республики. Предварительно Карис поговорил с председателями всех парламентских партий, чтобы получить информацию о внутриполитических силах. В ближайшие дни президент встретится с кандидатами в министры", - говорится в сообщении.
Согласно конституции, кандидат в премьеры назначается главой государства, а парламент наделяет его полномочиями формировать правительство. Затем глава государства утверждает правительство, после чего министры приносят присягу перед парламентом.
Как сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров, премьер Эстонии, председатель Реформистской партии Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции. Вместе с премьером в отставку уходит все правительство.
Каллас также предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa.
Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
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В миреАлар КарисЭстонияКая Каллас
 
 
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