https://ria.ru/20220714/estoniya-1802372017.html

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство - РИА Новости, 14.07.2022

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство

Президент Эстонии Алар Карис предложил Кае Каллас, которая ранее подала прошение об отставке с поста премьера, сформировать новое правительство республики,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:39

2022-07-14T11:39

2022-07-14T11:39

в мире

алар карис

эстония

кая каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис предложил Кае Каллас, которая ранее подала прошение об отставке с поста премьера, сформировать новое правительство республики, сообщила в четверг канцелярия главы государства.Согласно конституции, кандидат в премьеры назначается главой государства, а парламент наделяет его полномочиями формировать правительство. Затем глава государства утверждает правительство, после чего министры приносят присягу перед парламентом.Как сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров, премьер Эстонии, председатель Реформистской партии Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции. Вместе с премьером в отставку уходит все правительство.Каллас также предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa.Премьер-министр Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797499062.html

эстония

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, алар карис, эстония, кая каллас