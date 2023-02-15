https://ria.ru/20230215/pamyatniki-1852277881.html
В Эстонии уточнили, какие советские памятники хотят демонтировать
В Эстонии уточнили, какие советские памятники хотят демонтировать - РИА Новости, 15.02.2023
В Эстонии уточнили, какие советские памятники хотят демонтировать
Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T21:08
2023-02-15T21:08
2023-02-15T21:51
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев - РИА Новости. Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики. Ранее в строительном кодексе не было соответствующей правовой нормы. Правительство Эстонии 9 февраля приняло решение выделить министерству обороны страны 1,42 миллиона евро на демонтаж советских памятников, отметив, что к настоящему времени удалены 64 памятника, предстоит демонтировать еще около 150. Правительство Эстонии в августе прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При Государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 рекомендовано снести или заменить. На месте демонтированных объектов устанавливается нейтральный знак с надписью "Жертвы Второй мировой войны". В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник-танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, нарва, россия, т-34
В мире, Эстония, Нарва, Россия, Т-34
21:08 15.02.2023 (обновлено: 21:51 15.02.2023)
В Эстонии уточнили, какие советские памятники хотят демонтировать
Парламент Эстонии назвал основания для снова советских памятников
ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев - РИА Новости. Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
"Согласно новому положению, публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятника и тому подобное сооружение, не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление", - говорится в сообщении.
Ранее в строительном кодексе не было соответствующей правовой нормы.
Правительство Эстонии 9 февраля приняло решение выделить министерству обороны страны 1,42 миллиона евро на демонтаж советских памятников, отметив, что к настоящему времени удалены 64 памятника, предстоит демонтировать еще около 150.
Правительство Эстонии в августе прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При Государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные.
Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 рекомендовано снести или заменить. На месте демонтированных объектов устанавливается нейтральный знак с надписью "Жертвы Второй мировой войны".
В городе Нарве
у границы с Россией
16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином
памятник-тан
к Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.