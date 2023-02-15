https://ria.ru/20230215/pamyatniki-1852277881.html

В Эстонии уточнили, какие советские памятники хотят демонтировать

В Эстонии уточнили, какие советские памятники хотят демонтировать - РИА Новости, 15.02.2023

В Эстонии уточнили, какие советские памятники хотят демонтировать

Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T21:08

2023-02-15T21:08

2023-02-15T21:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев - РИА Новости. Парламент Эстонии на заседании в среду принял поправки к строительному кодексу и закону о государственном имуществе, создающие основания для демонтажа из публичного пространства советских памятников, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики. Ранее в строительном кодексе не было соответствующей правовой нормы. Правительство Эстонии 9 февраля приняло решение выделить министерству обороны страны 1,42 миллиона евро на демонтаж советских памятников, отметив, что к настоящему времени удалены 64 памятника, предстоит демонтировать еще около 150. Правительство Эстонии в августе прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При Государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 рекомендовано снести или заменить. На месте демонтированных объектов устанавливается нейтральный знак с надписью "Жертвы Второй мировой войны". В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник-танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.

https://ria.ru/20230209/demontazh-1850836324.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эстония, нарва, россия, т-34