Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России
Премьер Эстонии Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на фоне скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, заявила, что до недавнего времени ничего не знала о его бизнесе в России.
Портал государственного телерадиовещания ERR сообщил в среду, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор продолжает возить грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе.
«
"Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели", - сказала Каллас на пресс-конференции правительства.
По словам премьера, супруг объяснил ей, что его деятельность в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии. "По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги", - добавила Каллас.
Ранее в четверг президент Эстонии Алар Карис заявил, что Каллас обязана объяснить общественности суть скандала вокруг предпринимательской деятельности супруга, а ряд эстонских политиков уже выступили с критикой в адрес премьера. По словам лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. Политик отметил, что вопрос заключается не в юридической стороне дела (компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС), а в этике со стороны главы правительства, которая призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией".
Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что на фоне продолжающейся войны, ведение бизнеса с Россией невозможно и Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан ее супруг.