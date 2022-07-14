https://ria.ru/20220714/estoniya-1802348729.html

Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке

Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке - РИА Новости, 14.07.2022

Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции, сообщила в четверг... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:24

2022-07-14T10:24

2022-07-14T10:54

эстония

кая каллас

в мире

алар карис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792010779_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9026c4e1008228db0a523e81ed78305e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Премьер-министр и председатель Реформистской партии Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство. Каллас заявила о готовности возглавить новое правительство", - говорится в сообщении.В соответствии с конституцией премьер сообщит сегодня президенту и парламенту о своем решении уйти в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьеры. Каллас также предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa.Каллас 3 июня призвала Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797499062.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, кая каллас, в мире, алар карис