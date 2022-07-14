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Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке - РИА Новости, 14.07.2022
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Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке
Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке - РИА Новости, 14.07.2022
Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции, сообщила в четверг... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:24
2022-07-14T10:54
эстония
кая каллас
в мире
алар карис
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Премьер-министр и председатель Реформистской партии Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство. Каллас заявила о готовности возглавить новое правительство", - говорится в сообщении.В соответствии с конституцией премьер сообщит сегодня президенту и парламенту о своем решении уйти в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьеры. Каллас также предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa.Каллас 3 июня призвала Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
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эстония, кая каллас, в мире, алар карис
10:24 14.07.2022 (обновлено: 10:54 14.07.2022)
 
Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке

Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке и готовности возглавить новое правительство после распада прежней правящей коалиции, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Премьер-министр и председатель Реформистской партии Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе. Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство. Каллас заявила о готовности возглавить новое правительство", - говорится в сообщении.
В соответствии с конституцией премьер сообщит сегодня президенту и парламенту о своем решении уйти в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьеры. Каллас также предложила созвать в пятницу внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa.
Каллас 3 июня призвала Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров. Реформистская партия предложила начать коалиционные переговоры Социал-демократической партии и партии Isamaa.
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ЭстонияКая КалласВ миреАлар Карис
 
 
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