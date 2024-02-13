https://ria.ru/20240213/rozysk-1927022365.html

Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России

Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024

Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы МВД. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:22

2024-02-13T11:22

2024-02-13T13:32

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы МВД."Кая Каллас, 17.6.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в базе.Уголовная статья, по которой ее привлекают к ответственности и объявили в розыск, не уточняется.Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение МВД стало ответом на надругательства над исторической памятью в Прибалтике, "враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране".Объявление Каллас в розыск также прокомментировали в МИД России."За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram.Каллас неоднократно выступала с русофобскими заявлениями. Она называла Россию постоянной угрозой для безопасности западных стран, высказывала желание лично возглавить НАТО, чтобы противостоять Москве, и призывала "изолировать" Россию от "свободного мира".Премьер также поддерживала снос в Эстонии советских памятников, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне.Помимо этого, политик добивалась общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам.Кроме того, она заявляла о готовности изменить конституцию Эстонии, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах.Каллас занимает пост премьера с 26 января 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, эстония, в мире