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Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
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11:22 13.02.2024 (обновлено: 13:32 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927022365.html
Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России
Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России - РИА Новости, 13.02.2024
Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы МВД. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:22
2024-02-13T13:32
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы МВД."Кая Каллас, 17.6.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в базе.Уголовная статья, по которой ее привлекают к ответственности и объявили в розыск, не уточняется.Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение МВД стало ответом на надругательства над исторической памятью в Прибалтике, "враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране".Объявление Каллас в розыск также прокомментировали в МИД России."За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram.Каллас неоднократно выступала с русофобскими заявлениями. Она называла Россию постоянной угрозой для безопасности западных стран, высказывала желание лично возглавить НАТО, чтобы противостоять Москве, и призывала "изолировать" Россию от "свободного мира".Премьер также поддерживала снос в Эстонии советских памятников, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне.Помимо этого, политик добивалась общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам.Кроме того, она заявляла о готовности изменить конституцию Эстонии, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах.Каллас занимает пост премьера с 26 января 2021 года.
https://ria.ru/20240211/estoniya-1926707718.html
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россия, эстония, в мире
Россия, Эстония, В мире
Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы МВД.
«
"Кая Каллас, 17.6.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указано в базе.
Уголовная статья, по которой ее привлекают к ответственности и объявили в розыск, не уточняется.
Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение МВД стало ответом на надругательства над исторической памятью в Прибалтике, "враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране".
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Объявление Каллас в розыск также прокомментировали в МИД России.
«
"За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", — написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в Telegram.
Каллас неоднократно выступала с русофобскими заявлениями. Она называла Россию постоянной угрозой для безопасности западных стран, высказывала желание лично возглавить НАТО, чтобы противостоять Москве, и призывала "изолировать" Россию от "свободного мира".
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Премьер также поддерживала снос в Эстонии советских памятников, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне.
Помимо этого, политик добивалась общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам.
Кроме того, она заявляла о готовности изменить конституцию Эстонии, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах.
Каллас занимает пост премьера с 26 января 2021 года.
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