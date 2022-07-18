https://ria.ru/20220718/estoniya-1803245322.html

Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе

Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе - РИА Новости, 18.07.2022

Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе

Эстонский парламент в понедельник принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:51

2022-07-18T15:51

2022-07-18T15:53

в мире

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кейт пентус-розиманнус

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл - РИА Новости. Эстонский парламент в понедельник принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет министров официально приступает к исполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики."Премьер-министр Кая Каллас зачитала текст должностной присяги, после чего новые министры в алфавитном порядке подписали документ, официально приступив к исполнению своих обязанностей. Одновременно президент Алар Карис подписал указ об отставке прежнего правительства", - говорится в сообщении. Это правительство будет работать лишь до марта 2023 года, когда состоятся очередные выборы в парламент Эстонии.На прошлой неделе занимавшая тогда пост премьера Кая Каллас заявила правительству об уходе в отставку и готовности возглавить новый кабинет министров после распада прежней правящей коалиции. Вместе с премьер-министром в отставку ушло все правительство. Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство республики.В пятницу лидеры новой правящей коалиции, в которую вошли Реформистская партия, Социал-демократическая партия и партия Isamaa ("Отечество"), подписали коалиционный договор. Коалиция будет иметь большинство в парламенте - 55 мандатов из 101. В этот же день парламент поддержал полномочия Каи Каллас для формирования нового правительства страны.Три партии поровну разделили 15 министерских портфелей, включая пост премьера. У Реформистской партии наряду с премьером Каей Каллас посты сохранят министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр сельской жизни Урмас Круузе. Министерство обороны возглавит занимавший пост вице-спикера парламента Ханно Певкур.От партии Isamaa ("Отечество") в правительство вошли министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр образования и науки - Тынис Лукас, министр юстиции - Лее Данилсон-Ярг, пост министра предпринимательства и инфотехнологий занял Кристьян Ярван и пост министра государственного управления - Рийна Солман.От Социал-демократической партии должность министра внутренних дел займет Лаури Ляэнеметс, должность министра здоровья и труда - Пеэп Петерсон, министра экономики - Рийна Сиккут, министра окружающей среды - Мадис Каллас и министра культуры - Пирет Хартман.Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию в связи с внутриполитическими разногласиями между партнерами по двухпартийной коалиции, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров.

https://ria.ru/20220715/estoniya-1802670947.html

https://ria.ru/20220714/estoniya-1802348729.html

https://ria.ru/20220623/potentsial-1797493060.html

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