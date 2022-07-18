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Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе - РИА Новости, 18.07.2022
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Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе
Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе - РИА Новости, 18.07.2022
Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе
Эстонский парламент в понедельник принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:51
2022-07-18T15:53
в мире
кая каллас
эстония
алар карис
кейт пентус-розиманнус
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл - РИА Новости. Эстонский парламент в понедельник принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет министров официально приступает к исполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики."Премьер-министр Кая Каллас зачитала текст должностной присяги, после чего новые министры в алфавитном порядке подписали документ, официально приступив к исполнению своих обязанностей. Одновременно президент Алар Карис подписал указ об отставке прежнего правительства", - говорится в сообщении. Это правительство будет работать лишь до марта 2023 года, когда состоятся очередные выборы в парламент Эстонии.На прошлой неделе занимавшая тогда пост премьера Кая Каллас заявила правительству об уходе в отставку и готовности возглавить новый кабинет министров после распада прежней правящей коалиции. Вместе с премьер-министром в отставку ушло все правительство. Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство республики.В пятницу лидеры новой правящей коалиции, в которую вошли Реформистская партия, Социал-демократическая партия и партия Isamaa ("Отечество"), подписали коалиционный договор. Коалиция будет иметь большинство в парламенте - 55 мандатов из 101. В этот же день парламент поддержал полномочия Каи Каллас для формирования нового правительства страны.Три партии поровну разделили 15 министерских портфелей, включая пост премьера. У Реформистской партии наряду с премьером Каей Каллас посты сохранят министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр сельской жизни Урмас Круузе. Министерство обороны возглавит занимавший пост вице-спикера парламента Ханно Певкур.От партии Isamaa ("Отечество") в правительство вошли министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр образования и науки - Тынис Лукас, министр юстиции - Лее Данилсон-Ярг, пост министра предпринимательства и инфотехнологий занял Кристьян Ярван и пост министра государственного управления - Рийна Солман.От Социал-демократической партии должность министра внутренних дел займет Лаури Ляэнеметс, должность министра здоровья и труда - Пеэп Петерсон, министра экономики - Рийна Сиккут, министра окружающей среды - Мадис Каллас и министра культуры - Пирет Хартман.Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию в связи с внутриполитическими разногласиями между партнерами по двухпартийной коалиции, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров.
https://ria.ru/20220715/estoniya-1802670947.html
https://ria.ru/20220714/estoniya-1802348729.html
https://ria.ru/20220623/potentsial-1797493060.html
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в мире, кая каллас, эстония, алар карис, кейт пентус-розиманнус
15:51 18.07.2022 (обновлено: 15:53 18.07.2022)
 
Новое правительство Эстонии во главе с Каей Каллас приступило к работе

Эстонский парламент принял должностную присягу нового правительства Каллас

© Pixabay / pride1979Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Pixabay / pride1979
Старый город в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл - РИА Новости. Эстонский парламент в понедельник принял должностную присягу нового правительства под руководством лидера Реформистской партии Каи Каллас, после чего кабинет министров официально приступает к исполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.
"Премьер-министр Кая Каллас зачитала текст должностной присяги, после чего новые министры в алфавитном порядке подписали документ, официально приступив к исполнению своих обязанностей. Одновременно президент Алар Карис подписал указ об отставке прежнего правительства", - говорится в сообщении. Это правительство будет работать лишь до марта 2023 года, когда состоятся очередные выборы в парламент Эстонии.
Кандидат в премьер-министры Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:55
Каллас назвала Россию "единственным врагом" Эстонии
На прошлой неделе занимавшая тогда пост премьера Кая Каллас заявила правительству об уходе в отставку и готовности возглавить новый кабинет министров после распада прежней правящей коалиции. Вместе с премьер-министром в отставку ушло все правительство. Президент Эстонии предложил Каллас сформировать новое правительство республики.
В пятницу лидеры новой правящей коалиции, в которую вошли Реформистская партия, Социал-демократическая партия и партия Isamaa ("Отечество"), подписали коалиционный договор. Коалиция будет иметь большинство в парламенте - 55 мандатов из 101. В этот же день парламент поддержал полномочия Каи Каллас для формирования нового правительства страны.
Три партии поровну разделили 15 министерских портфелей, включая пост премьера. У Реформистской партии наряду с премьером Каей Каллас посты сохранят министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр сельской жизни Урмас Круузе. Министерство обороны возглавит занимавший пост вице-спикера парламента Ханно Певкур.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 10:24
Премьер Эстонии Каллас заявила об отставке
От партии Isamaa ("Отечество") в правительство вошли министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр образования и науки - Тынис Лукас, министр юстиции - Лее Данилсон-Ярг, пост министра предпринимательства и инфотехнологий занял Кристьян Ярван и пост министра государственного управления - Рийна Солман.
От Социал-демократической партии должность министра внутренних дел займет Лаури Ляэнеметс, должность министра здоровья и труда - Пеэп Петерсон, министра экономики - Рийна Сиккут, министра окружающей среды - Мадис Каллас и министра культуры - Пирет Хартман.
Каллас 3 июня призвала президента Алара Кариса отозвать с должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию в связи с внутриполитическими разногласиями между партнерами по двухпартийной коалиции, а также заявила, что начинает формировать новую правящую коалицию. Карис подписал указ об отставке министров.
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23 июня, 10:53Специальная военная операция на Украине
Премьер Эстонии считает, что Западу не стоит недооценивать Россию
 
В миреКая КалласЭстонияАлар КарисКейт Пентус-Розиманнус
 
 
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