https://ria.ru/20230517/kallas-1872313182.html

Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией

Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией - РИА Новости, 17.05.2023

Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией

Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила местные компании в тайных договоренностях с Москвой, отметив, что ей приходится "умолять" их отказаться от сделок, которые... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:08

2023-05-17T10:08

2023-05-17T10:08

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила местные компании в тайных договоренностях с Москвой, отметив, что ей приходится "умолять" их отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что РФ получит доступ к товарам, находящимся под санкциями. Как заявила Каллас в интервью газете Financial Times, выгодная торговля с Россией привлекает компании в странах Балтии, несмотря на санкции и ястребиную позицию этих стран в отношении конфликта на Украине. "Премьер Эстонии сказала, что ей приходится "умолять" местные компании найти "нравственные ориентиры" и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что Москва получит доступ к подсанкционным товарам", - пишет издание. Каллас в интервью обвинила местные компании в лицемерии, отмечает издание. "Вы очень громко говорите об... Украине, России и безопасности,... но тайно... вы договариваетесь (с Москвой)", - заявила она. ЕС в феврале в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Однако, как отмечает Financial Times, страны Балтии заинтересованы в более всеобъемлющем своде правил, который остановил бы поток других чувствительных промышленных или стратегических товаров. "Проще всего было бы запретить весь... транзит определенных товаров... через Россию. Это было бы самое простое для нашей таможни... Но проблема заключается в том, что, если страны Балтии это сделают, это просто пойдет куда-то еще", - добавила эстонский премьер. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кая каллас, евросоюз, эстония, россия