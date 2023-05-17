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Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией - РИА Новости, 17.05.2023
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10:08 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kallas-1872313182.html
Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией
Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией - РИА Новости, 17.05.2023
Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией
Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила местные компании в тайных договоренностях с Москвой, отметив, что ей приходится "умолять" их отказаться от сделок, которые... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:08
2023-05-17T10:08
в мире
кая каллас
евросоюз
эстония
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила местные компании в тайных договоренностях с Москвой, отметив, что ей приходится "умолять" их отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что РФ получит доступ к товарам, находящимся под санкциями. Как заявила Каллас в интервью газете Financial Times, выгодная торговля с Россией привлекает компании в странах Балтии, несмотря на санкции и ястребиную позицию этих стран в отношении конфликта на Украине. "Премьер Эстонии сказала, что ей приходится "умолять" местные компании найти "нравственные ориентиры" и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что Москва получит доступ к подсанкционным товарам", - пишет издание. Каллас в интервью обвинила местные компании в лицемерии, отмечает издание. "Вы очень громко говорите об... Украине, России и безопасности,... но тайно... вы договариваетесь (с Москвой)", - заявила она. ЕС в феврале в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Однако, как отмечает Financial Times, страны Балтии заинтересованы в более всеобъемлющем своде правил, который остановил бы поток других чувствительных промышленных или стратегических товаров. "Проще всего было бы запретить весь... транзит определенных товаров... через Россию. Это было бы самое простое для нашей таможни... Но проблема заключается в том, что, если страны Балтии это сделают, это просто пойдет куда-то еще", - добавила эстонский премьер. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html
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в мире, кая каллас, евросоюз, эстония, россия
В мире, Кая Каллас, Евросоюз, Эстония, Россия
Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией

Премьер Эстонии Каллас заявила, что просит компании отказаться от тайных сделок с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила местные компании в тайных договоренностях с Москвой, отметив, что ей приходится "умолять" их отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что РФ получит доступ к товарам, находящимся под санкциями.
Как заявила Каллас в интервью газете Financial Times, выгодная торговля с Россией привлекает компании в странах Балтии, несмотря на санкции и ястребиную позицию этих стран в отношении конфликта на Украине.
"Премьер Эстонии сказала, что ей приходится "умолять" местные компании найти "нравственные ориентиры" и отказаться от сделок, которые могут привести к тому, что Москва получит доступ к подсанкционным товарам", - пишет издание.
Каллас в интервью обвинила местные компании в лицемерии, отмечает издание. "Вы очень громко говорите об... Украине, России и безопасности,... но тайно... вы договариваетесь (с Москвой)", - заявила она.
Наручники на флаге США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В США арестовали двух россиян, подозреваемых в обходе санкций
16 мая, 19:27
ЕС в феврале в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Однако, как отмечает Financial Times, страны Балтии заинтересованы в более всеобъемлющем своде правил, который остановил бы поток других чувствительных промышленных или стратегических товаров.
"Проще всего было бы запретить весь... транзит определенных товаров... через Россию. Это было бы самое простое для нашей таможни... Но проблема заключается в том, что, если страны Балтии это сделают, это просто пойдет куда-то еще", - добавила эстонский премьер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти
Вчера, 08:49
 
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