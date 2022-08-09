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Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
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Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией
Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией - РИА Новости, 09.08.2022
Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией
Страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:55
2022-08-09T13:53
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека", — написала она в Twitter. Каллас отметила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы, из-за чего бремя несут соседи России. "Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — заключила премьер. В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
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в мире, россия, евросоюз, москва, эстония, кая каллас, новости - туризм
11:55 09.08.2022 (обновлено: 13:53 09.08.2022)
 
Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией

Премьер Эстонии Каллас призвала запретить выдачу гражданам России виз в Европу

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека", — написала она в Twitter.
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Каллас отметила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы, из-за чего бремя несут соседи России.
"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — заключила премьер.
В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.
В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
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