https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808258303.html

Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией

Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией - РИА Новости, 09.08.2022

Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией

Страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:55

2022-08-09T11:55

2022-08-09T13:53

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека", — написала она в Twitter. Каллас отметила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы, из-за чего бремя несут соседи России. "Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — заключила премьер. В конце июля глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, и призвал ввести запрет на общеевропейском уровне. Позже выдавать визы перестала и Латвия. При этом Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС.В Москве на это заявили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз, москва, эстония, кая каллас, новости - туризм