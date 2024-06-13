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"Группа семи" ("Большая семерка", G7) - РИА Новости, 13.06.2024
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00:45 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/g7-1952155094.html
"Группа семи" ("Большая семерка", G7)
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) - РИА Новости, 13.06.2024
"Группа семи" ("Большая семерка", G7)
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:45
2024-06-13T00:45
справки
g7
россия
сша
украина
владимир зеленский
михаил горбачев
дональд трамп
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"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.Решение о проведении встреч руководителей промышленно развитых стран мира было принято в начале 1970-х годов в связи с финансовой нестабильностью и первым нефтяным кризисом, вызванным решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наложить эмбарго на поставки нефти в западные страны, которые поддержали Израиль в Войне Судного дня (1973).Истоки "Группы семи" были заложены встречей министров финансов Франции, Германии, США и Великобритании, которые, осознавая необходимость регулирования экономической и фискальной политики, собрались 25 марта 1973 года в библиотеке Белого дома, тем самым сформировав так называемую "библиотечную группу". В сентябре 1973 года к "четверке" присоединилась Япония. Министры финансов пяти стран периодически встречались до середины 1980-х годов.Первая встреча руководителей шести промышленно развитых стран – США, Японии, Франции, Великобритании, ФРГ и Италии – состоялась 15-17 ноября 1975 года в Рамбуйе (Франция) по инициативе президента Франции Валери Жискар д'Эстена. В итоговой декларации встречи в Рамбуйе наряду с согласованными оценками основных мировых торговых, валютно-финансовых и экономических проблем говорилось о приоритетном значении обеспечения экономики западных стран "достаточными" энергоресурсами. Были согласованы главные направления выхода из энергетического кризиса: сокращение импорта энергоресурсов и их консервация; рациональное природопользование и развитие альтернативных источников энергии; обеспечение более сбалансированных условий на мировом энергетическом рынке путем сотрудничества со странами-производителями энергоресурсов. При этом отмечалось, что "рост мировой экономики непосредственно связан с увеличением доступности энергетических источников". В 1976 году к шестерке присоединилась Канада. С 1977 года на встречах "Группы семи" присутствуют представители Европейского союза.Изначально "Группа семи" имела дело исключительно с вопросами монетарной политики. На рубеже 1970-1980-х годов объединение стало заниматься более широким кругом вопросов. Лидеры обсуждали политические и военные вопросы (терроризм, безопасность, ракетные установки в Европе, вооружение и ядерную энергетику, ситуацию в Афганистане, институциональное сотрудничество, будущее Центральной и Восточной Европы, реформирование ООН и МВФ), социальные (устойчивое развитие, защита прав человека, поддержка развивающихся стран в целях сокращения их долга), проблемы окружающей среды (изменение климата, выбросы парниковых газов) и экономические вопросы (международная торговля, кризис задолженности, экономическая помощь, координация макроэкономической политики).Россия впервые присоединилась к "семерке" в 1991 году, когда на совещание "клуба семи" был приглашен президент СССР Михаил Горбачев. Непосредственно в работе саммита, который прошел в Лондоне 15-17 июля, https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/the-history-of-the-g7-397438 он не участвовал, однако встретился с лидерами "семерки" как в индивидуальном, так и в групповом порядке и детально обсудил планы советской экономической и политической реформы. Одним из центральных вопросов саммита было обсуждение положения в СССР и содействия преобразованиям в Советском Союзе. Участники саммита позитивно восприняли то, что Михаил Горбачев прибыл в Лондон. По завершении встречи руководители семи ведущих промышленно развитых стран подтвердили свою решительную поддержку процесса преобразований в СССР. Ими была выражена готовность работать совместно для содействия подключению Советского Союза к мировой экономике. Важным моментом лондонского саммита стало достижение консенсуса о предоставлении СССР статуса специально ассоциированного члена в Международном Валютном Фонде и Международном Банке Реконструкции и Развития. Одновременно в Лондоне было принято решение об активизации усилий и помощи СССР со стороны четырех международных институтов – Валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского банка реконструкции и развития, в том числе в вопросах технической экспертизы проблем микроэкономики, систематических реформ и отдельных приоритетных направлений, таких, как приватизация, либерализация и др. Участники встречи согласовали общие направления для активизации сотрудничества (на двусторонней и многосторонней основе) в области конверсии военной промышленности, энергетики, распределения продовольствия, транспорта и ядерной безопасности. Достигнута договоренность о начале создания механизмов сотрудничества и координации усилий между СССР и "семеркой". В 1992 году первый президент России Борис Ельцин принял участие во встрече "семерки" в Мюнхене. Ряд двусторонних и групповых встреч с лидерами "Большой семерки" формально остались за рамками саммита.Впервые Россия приняла участие в политических дискуссиях как полноценный партнер на саммите 1994 года в Неаполе (Италия). В 1997 году на саммите в Денвере (США) Россия вступила в "Группу семи" с ограничениями по участию в обсуждении отдельных финансовых и других экономических вопросов.В 1998 году в Бирмингеме (Великобритания) "Большая семерка" официально превратилась в "Большую восьмерку" с Россией в качестве полноценного члена.Саммиты Группы проходят ежегодно поочередно в странах-партнерах, а страна, проводящая встречу на высшем уровне, выступает в течение календарного года в качестве председателя и определяет повестку встречи. Несмотря на неофициальный статус решений, принимаемых на саммите, по итогам каждого мероприятия его участники выпускают совместное заявление. Под председательством России саммит "восьмерки" впервые прошел в 2006 году в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне. Тремя основными пунктами повестки дня саммита стали энергетическая безопасность, здравоохранение/инфекционные заболевания и образование. В числе других тем были: пиратское использование интеллектуальной собственности, борьба с коррупцией, торговля, терроризм, стабилизация и восстановление после завершения конфликтов, нераспространение оружия массового уничтожения, Ближний Восток и Африка.В 2014 году саммит "Большой восьмерки" должен был пройти в Сочи в июне, однако 3 марта пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к саммиту "восьмерки" в Сочи из-за российской позиции по Крыму и Украине. 4-5 июня 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, председатель Европейского Совета и председатель Европейской Комиссии провели собственный саммит в Брюсселе (Бельгия) в формате G7.Главной темой заседания стала ситуация на Украине.В 2015 году саммит "Группы семи" прошел 7-8 июня в Германии. В итоговом резюме страны согласовали ежегодное выделение 100 миллиардов долларов до 2020 года на защиту климата, сформулировали задачу снизить глобальное потепление на два градуса, зафиксировали поддержку борьбы с террористическими группировками типа "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в РФ) и "Боко Харам"* (также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства", запрещена в РФ) и призвали к скорейшему созданию правительства национального единства в Ливии, что стало бы важным шагом в войне с террористами.В 2016 году саммит "Группы семи" прошел в Японии. По итогам саммита лидеры стран "большой семерки" приняли совместную декларацию и еще ряд документов, согласовав меры содействия глобальному экономическому росту и единую позицию по борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по решению широкого круга международных проблем, в том числе в отношениях России и Украины, вокруг КНДР и Сирии.В 2017 году саммит "Большой семерки" прошел 26-27 мая в Таормине (остров Сицилия, Италия). Лидеры стран обсудили вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, разрешения миграционного кризиса, России, Сирии, а также помощи африканским странам в борьбе с эпидемиями и голодом.В 2018 году саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом".Руководители стран призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещенная в РФ).Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой и призвали Россию "прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима". Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу лидеров стран G7 и не стал подписывать итоговое коммюнике. В 2019 году саммит G7 прошел 24-26 августа во французском Биаррице.К участию в саммите, кроме непосредственно глав государств и правительств стран G7, были приглашены лидеры и других стран, в частности, Австралии, Чили, Руанды, ЮАР. Мероприятие также посетил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.В итоговом заявлении участников саммита, которое уместилось на одном листе, были затронуты торговые вопросы, иранская атомная программа, а также ситуация на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге.В 2020 году саммит должен быть состояться в июне в Кэмп-Дэвиде (США). В марте Белый Дом заявил, что из-за пандемии коронавируса очная встреча лидеров G7 не состоится. Президент США Дональд Трамп планировал провести саммит позже, но в итоге мероприятие так и не состоялось.В марте и в апреле 2020 года лидеры "Большой семерки" встречались в формате видеоконференций, в ходе которых обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса.В 2021 году саммит лидеров G7 прошел 11-13 июня в городе Карбис-Бэй (графство Корнуолл, Великобритания).По итогам саммита страны G7 в итоговом коммюнике заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Участники "Группы семи" объявили о намерении действовать вместе с Москвой там, "где есть сферы общего интереса". Как отмечается в коммюнике, страны G7 все так же призывают Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека". 24 августа 2021 лидеры "Большой семерки" провели экстренную виртуальную встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Афганистане. Во встрече также участвовали генеральные секретари Организации Объединенных Наций (ООН) и НАТО. 24 февраля 2022 года лидеры G7 провели встречу в онлайн-формате, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине. В совместном заявлении по итогам переговоров главы государств и правительств "семерки" осудили спецоперацию России по демилитаризации Украины. Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран "Большой семерки" договорились о продвижении "разрушительных" экономических санкций против России за действия на Украине. 24 марта лидеры G7 провели встречу в Брюсселе (Бельгия), по итогам которой призвали Россию как можно скорее согласовать перемирие на Украине и вывести войска. Лидеры стран G7, которые ввели беспрецедентные санкции против России, в совместном обращении по итогам встречи в Брюсселе заявили, что у них нет претензий к российскому народу. Они выразили обеспокоенность усилением "репрессий против российского народа и все более ожесточенную риторику российского руководства, в том числе против обычных граждан". Лидеры "семерки" осудили "попытки российского руководства ограничить доступ к непредвзятой информации через цензуру", а также "зловредные кампании по дезинформации". Также в заявлении отмечается, что лидеры "семерки" приложат все усилия, чтобы привести к ответственности "президента РФ, архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Белоруссии, за их действия".8 мая страны "Большой семерки" провели встречу в формате видеоконференции, в которой также принял участие Владимир Зеленский. В итоговом заявлении страны G7 заявили о приверженности цели избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов. Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей. Ежегодная встреча лидеров стран "Большой семерки" прошла 26-28 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах (Германия).Среди приглашенных участников саммита – лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече принимал участие по видеосвязи Владимир Зеленский. По итогам саммита G7 заявила, что готова "со всеми интересующимися странами" договориться о "долгосрочных гарантиях безопасности" и что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в том числе поставками оружия. Страны G7 подтвердили приверженность постепенному снижению зависимости от российских энергоносителей. "Группа семи" также заявила о непоколебимой решимости сообща работать над санкциями в отношении РФ "так долго, как потребуется". G7 приветствовала решение ЕС вместе с международными партнерами начать поиск путей сдерживания роста цен на энергоносители. Страны G7 также заявили о выделении Украине в 2022 году порядка 29,5 миллиарда долларов в качестве "бюджетной поддержки" в целях помощи Киеву закрыть дефицит финансирования.В 2023 году ежегодный саммит "Группы семи" прошел в Хиросиме (Япония) 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. На саммит также приехал Владимир Зеленский.Ключевыми пунктами повестки встречи были названы обсуждение актуальных проблем мировой экономики, включая задачи энергетического перехода, подтверждение новых санкций против России и выработка мер противодействия "экономической экспансии" Китая.По итогам саммита страны G7 договорились усилить санкционное давление на Россию, однако отказались от тотального запрета на экспорт в РФ. Вместо этого "Большая семерка" решила ввести новые ограничения на все, что может быть использовано российским ВПК, а США и Великобритания существенно расширили санкционные списки. Также страны группы подготовили итоговое коммюнике, в котором жестко раскритиковали Китай. Так, в документе содержатся призывы принять меры по сокращению "излишней зависимости" от КНР в критически важных цепочках поставок и противодействию "злонамеренным методам" в области передачи технологий и раскрытия данных. Кроме того, G7 обязалась решать проблемы, связанные с якобы нерыночной политикой и практикой Китая, которая, по их утверждению, искажает мировую экономику. Также члены "семерки" выступили против военной деятельности КНР в Южно-Китайском море. В то же время страны G7 поспешили заверить мировую общественность в том, что они якобы не желают конфронтации с Пекином.В 2024 года саммит G7 пройдет 13-15 июня на итальянском курорте Борго Эньяция.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Террористическая организация, запрещенная в России
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справки, g7, россия, сша, украина, владимир зеленский, михаил горбачев, дональд трамп, оон
Справки, G7, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Горбачев, Дональд Трамп, ООН

"Группа семи" ("Большая семерка", G7)

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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"Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Решение о проведении встреч руководителей промышленно развитых стран мира было принято в начале 1970-х годов в связи с финансовой нестабильностью и первым нефтяным кризисом, вызванным решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наложить эмбарго на поставки нефти в западные страны, которые поддержали Израиль в Войне Судного дня (1973).
Истоки "Группы семи" были заложены встречей министров финансов Франции, Германии, США и Великобритании, которые, осознавая необходимость регулирования экономической и фискальной политики, собрались 25 марта 1973 года в библиотеке Белого дома, тем самым сформировав так называемую "библиотечную группу". В сентябре 1973 года к "четверке" присоединилась Япония. Министры финансов пяти стран периодически встречались до середины 1980-х годов.

Первая встреча руководителей шести промышленно развитых стран – США, Японии, Франции, Великобритании, ФРГ и Италии – состоялась 15-17 ноября 1975 года в Рамбуйе (Франция) по инициативе президента Франции Валери Жискар д'Эстена.
В итоговой декларации встречи в Рамбуйе наряду с согласованными оценками основных мировых торговых, валютно-финансовых и экономических проблем говорилось о приоритетном значении обеспечения экономики западных стран "достаточными" энергоресурсами. Были согласованы главные направления выхода из энергетического кризиса: сокращение импорта энергоресурсов и их консервация; рациональное природопользование и развитие альтернативных источников энергии; обеспечение более сбалансированных условий на мировом энергетическом рынке путем сотрудничества со странами-производителями энергоресурсов. При этом отмечалось, что "рост мировой экономики непосредственно связан с увеличением доступности энергетических источников".
В 1976 году к шестерке присоединилась Канада. С 1977 года на встречах "Группы семи" присутствуют представители Европейского союза.
Изначально "Группа семи" имела дело исключительно с вопросами монетарной политики. На рубеже 1970-1980-х годов объединение стало заниматься более широким кругом вопросов. Лидеры обсуждали политические и военные вопросы (терроризм, безопасность, ракетные установки в Европе, вооружение и ядерную энергетику, ситуацию в Афганистане, институциональное сотрудничество, будущее Центральной и Восточной Европы, реформирование ООН и МВФ), социальные (устойчивое развитие, защита прав человека, поддержка развивающихся стран в целях сокращения их долга), проблемы окружающей среды (изменение климата, выбросы парниковых газов) и экономические вопросы (международная торговля, кризис задолженности, экономическая помощь, координация макроэкономической политики).
Россия впервые присоединилась к "семерке" в 1991 году, когда на совещание "клуба семи" был приглашен президент СССР Михаил Горбачев. Непосредственно в работе саммита, который прошел в Лондоне 15-17 июля, https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/the-history-of-the-g7-397438 он не участвовал, однако встретился с лидерами "семерки" как в индивидуальном, так и в групповом порядке и детально обсудил планы советской экономической и политической реформы. Одним из центральных вопросов саммита было обсуждение положения в СССР и содействия преобразованиям в Советском Союзе. Участники саммита позитивно восприняли то, что Михаил Горбачев прибыл в Лондон.
По завершении встречи руководители семи ведущих промышленно развитых стран подтвердили свою решительную поддержку процесса преобразований в СССР. Ими была выражена готовность работать совместно для содействия подключению Советского Союза к мировой экономике. Важным моментом лондонского саммита стало достижение консенсуса о предоставлении СССР статуса специально ассоциированного члена в Международном Валютном Фонде и Международном Банке Реконструкции и Развития. Одновременно в Лондоне было принято решение об активизации усилий и помощи СССР со стороны четырех международных институтов – Валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского банка реконструкции и развития, в том числе в вопросах технической экспертизы проблем микроэкономики, систематических реформ и отдельных приоритетных направлений, таких, как приватизация, либерализация и др. Участники встречи согласовали общие направления для активизации сотрудничества (на двусторонней и многосторонней основе) в области конверсии военной промышленности, энергетики, распределения продовольствия, транспорта и ядерной безопасности. Достигнута договоренность о начале создания механизмов сотрудничества и координации усилий между СССР и "семеркой".
В 1992 году первый президент России Борис Ельцин принял участие во встрече "семерки" в Мюнхене. Ряд двусторонних и групповых встреч с лидерами "Большой семерки" формально остались за рамками саммита.
Впервые Россия приняла участие в политических дискуссиях как полноценный партнер на саммите 1994 года в Неаполе (Италия). В 1997 году на саммите в Денвере (США) Россия вступила в "Группу семи" с ограничениями по участию в обсуждении отдельных финансовых и других экономических вопросов.
В 1998 году в Бирмингеме (Великобритания) "Большая семерка" официально превратилась в "Большую восьмерку" с Россией в качестве полноценного члена.
Саммиты Группы проходят ежегодно поочередно в странах-партнерах, а страна, проводящая встречу на высшем уровне, выступает в течение календарного года в качестве председателя и определяет повестку встречи.
Несмотря на неофициальный статус решений, принимаемых на саммите, по итогам каждого мероприятия его участники выпускают совместное заявление.
Под председательством России саммит "восьмерки" впервые прошел в 2006 году в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне.
Тремя основными пунктами повестки дня саммита стали энергетическая безопасность, здравоохранение/инфекционные заболевания и образование. В числе других тем были: пиратское использование интеллектуальной собственности, борьба с коррупцией, торговля, терроризм, стабилизация и восстановление после завершения конфликтов, нераспространение оружия массового уничтожения, Ближний Восток и Африка.
В 2014 году саммит "Большой восьмерки" должен был пройти в Сочи в июне, однако 3 марта пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к саммиту "восьмерки" в Сочи из-за российской позиции по Крыму и Украине.
4-5 июня 2014 года лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, председатель Европейского Совета и председатель Европейской Комиссии провели собственный саммит в Брюсселе (Бельгия) в формате G7.
Главной темой заседания стала ситуация на Украине.
В 2015 году саммит "Группы семи" прошел 7-8 июня в Германии. В итоговом резюме страны согласовали ежегодное выделение 100 миллиардов долларов до 2020 года на защиту климата, сформулировали задачу снизить глобальное потепление на два градуса, зафиксировали поддержку борьбы с террористическими группировками типа "Исламского государства"* (ИГ*, запрещена в РФ) и "Боко Харам"* (также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства", запрещена в РФ) и призвали к скорейшему созданию правительства национального единства в Ливии, что стало бы важным шагом в войне с террористами.
В 2016 году саммит "Группы семи" прошел в Японии. По итогам саммита лидеры стран "большой семерки" приняли совместную декларацию и еще ряд документов, согласовав меры содействия глобальному экономическому росту и единую позицию по борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по решению широкого круга международных проблем, в том числе в отношениях России и Украины, вокруг КНДР и Сирии.
В 2017 году саммит "Большой семерки" прошел 26-27 мая в Таормине (остров Сицилия, Италия). Лидеры стран обсудили вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, разрешения миграционного кризиса, России, Сирии, а также помощи африканским странам в борьбе с эпидемиями и голодом.
В 2018 году саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом".
Руководители стран призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой и призвали Россию "прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима". Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу лидеров стран G7 и не стал подписывать итоговое коммюнике.
В 2019 году саммит G7 прошел 24-26 августа во французском Биаррице.
К участию в саммите, кроме непосредственно глав государств и правительств стран G7, были приглашены лидеры и других стран, в частности, Австралии, Чили, Руанды, ЮАР. Мероприятие также посетил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
В итоговом заявлении участников саммита, которое уместилось на одном листе, были затронуты торговые вопросы, иранская атомная программа, а также ситуация на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге.
В 2020 году саммит должен быть состояться в июне в Кэмп-Дэвиде (США). В марте Белый Дом заявил, что из-за пандемии коронавируса очная встреча лидеров G7 не состоится. Президент США Дональд Трамп планировал провести саммит позже, но в итоге мероприятие так и не состоялось.
В марте и в апреле 2020 года лидеры "Большой семерки" встречались в формате видеоконференций, в ходе которых обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса.
В 2021 году саммит лидеров G7 прошел 11-13 июня в городе Карбис-Бэй (графство Корнуолл, Великобритания).
По итогам саммита страны G7 в итоговом коммюнике заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Участники "Группы семи" объявили о намерении действовать вместе с Москвой там, "где есть сферы общего интереса". Как отмечается в коммюнике, страны G7 все так же призывают Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".
24 августа 2021 лидеры "Большой семерки" провели экстренную виртуальную встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Афганистане. Во встрече также участвовали генеральные секретари Организации Объединенных Наций (ООН) и НАТО.
24 февраля 2022 года лидеры G7 провели встречу в онлайн-формате, в ходе которой обсуждалась ситуация на Украине. В совместном заявлении по итогам переговоров главы государств и правительств "семерки" осудили спецоперацию России по демилитаризации Украины. Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран "Большой семерки" договорились о продвижении "разрушительных" экономических санкций против России за действия на Украине.
24 марта лидеры G7 провели встречу в Брюсселе (Бельгия), по итогам которой призвали Россию как можно скорее согласовать перемирие на Украине и вывести войска.
Лидеры стран G7, которые ввели беспрецедентные санкции против России, в совместном обращении по итогам встречи в Брюсселе заявили, что у них нет претензий к российскому народу. Они выразили обеспокоенность усилением "репрессий против российского народа и все более ожесточенную риторику российского руководства, в том числе против обычных граждан". Лидеры "семерки" осудили "попытки российского руководства ограничить доступ к непредвзятой информации через цензуру", а также "зловредные кампании по дезинформации". Также в заявлении отмечается, что лидеры "семерки" приложат все усилия, чтобы привести к ответственности "президента РФ, архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Белоруссии, за их действия".
8 мая страны "Большой семерки" провели встречу в формате видеоконференции, в которой также принял участие Владимир Зеленский. В итоговом заявлении страны G7 заявили о приверженности цели избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов. Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.
Ежегодная встреча лидеров стран "Большой семерки" прошла 26-28 июня 2022 года в замке Эльмау в Баварских Альпах (Германия).
Среди приглашенных участников саммита – лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече принимал участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
По итогам саммита G7 заявила, что готова "со всеми интересующимися странами" договориться о "долгосрочных гарантиях безопасности" и что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в том числе поставками оружия. Страны G7 подтвердили приверженность постепенному снижению зависимости от российских энергоносителей. "Группа семи" также заявила о непоколебимой решимости сообща работать над санкциями в отношении РФ "так долго, как потребуется". G7 приветствовала решение ЕС вместе с международными партнерами начать поиск путей сдерживания роста цен на энергоносители. Страны G7 также заявили о выделении Украине в 2022 году порядка 29,5 миллиарда долларов в качестве "бюджетной поддержки" в целях помощи Киеву закрыть дефицит финансирования.
В 2023 году ежегодный саммит "Группы семи" прошел в Хиросиме (Япония) 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. На саммит также приехал Владимир Зеленский.
Ключевыми пунктами повестки встречи были названы обсуждение актуальных проблем мировой экономики, включая задачи энергетического перехода, подтверждение новых санкций против России и выработка мер противодействия "экономической экспансии" Китая.
По итогам саммита страны G7 договорились усилить санкционное давление на Россию, однако отказались от тотального запрета на экспорт в РФ. Вместо этого "Большая семерка" решила ввести новые ограничения на все, что может быть использовано российским ВПК, а США и Великобритания существенно расширили санкционные списки. Также страны группы подготовили итоговое коммюнике, в котором жестко раскритиковали Китай. Так, в документе содержатся призывы принять меры по сокращению "излишней зависимости" от КНР в критически важных цепочках поставок и противодействию "злонамеренным методам" в области передачи технологий и раскрытия данных. Кроме того, G7 обязалась решать проблемы, связанные с якобы нерыночной политикой и практикой Китая, которая, по их утверждению, искажает мировую экономику. Также члены "семерки" выступили против военной деятельности КНР в Южно-Китайском море. В то же время страны G7 поспешили заверить мировую общественность в том, что они якобы не желают конфронтации с Пекином.
В 2024 года саммит G7 пройдет 13-15 июня на итальянском курорте Борго Эньяция.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
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