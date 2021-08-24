https://ria.ru/20210824/afganistan-1747094748.html

Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане

Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021

Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане

На виртуальной встрече G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана и недопущение возвращения террористов в страну, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:56

2021-08-24T18:56

2021-08-24T18:56

в мире

йенс столтенберг

афганистан

нато

g7

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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. На виртуальной встрече G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана и недопущение возвращения террористов в страну, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании лидеров стран "большой семерки".Экстренный саммит лидеров "Большой семерики", созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате. Лидеры обсуждали ситуацию в Афганистане.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

афганистан

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2021

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в мире, йенс столтенберг, афганистан, нато, g7