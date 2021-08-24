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Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане
Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021
Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане
На виртуальной встрече G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана и недопущение возвращения террористов в страну, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:56
2021-08-24T18:56
в мире
йенс столтенберг
афганистан
нато
g7
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. На виртуальной встрече G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана и недопущение возвращения террористов в страну, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании лидеров стран "большой семерки".Экстренный саммит лидеров "Большой семерики", созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате. Лидеры обсуждали ситуацию в Афганистане.
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в мире, йенс столтенберг, афганистан, нато, g7
18:56 24.08.2021
 
Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане

Генсек НАТО Столтенберг: на встрече G7 обсуждалось препятствование терроризму в Афганистане

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. На виртуальной встрече G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана и недопущение возвращения террористов в страну, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании лидеров стран "большой семерки".
"Состоялась важная дискуссия по Афганистану с участием лидеров G7. НАТО продолжает координировать действия для обеспечения эффективной эвакуации. Вместе мы обязаны гарантировать, чтобы террористические группировки не могли вновь свободно действовать из Афганистана", - написал он в Twitter.
Экстренный саммит лидеров "Большой семерики", созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате. Лидеры обсуждали ситуацию в Афганистане.
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В миреЙенс СтолтенбергАфганистанНАТОG7
 
 
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