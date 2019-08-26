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РИА Новости

Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе

20:38 26.08.2019
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© REUTERS / Jeff J MitchellРабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
© REUTERS / Jeff J Mitchell
БИАРРИЦ, 26 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Итоговое заявление участников саммита "большой семёрки" во французском Биаррице умещается на одном листе и затрагивает торговые вопросы, иранскую атомную программу, а также ситуацию на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге.
"Лидеры стран хотят подчеркнуть своё большое единство и позитивный настрой переговоров. Саммит G7, организованный Францией в Биаррице, позволил главам государств и правительств достичь согласия по многим пунктам, кратко здесь перечисленным", - начинается заявление.
Первым пунктом в списке стоят торговые вопросы. "Большая семерка" привержена принципам открытой и справедливой международной торговли, а также стабильности мировой экономики", - отмечается в документе. Там говорится, в частности, о намерении стран-участниц G7 изменить ВТО с целью сделать ее более эффективной в нескольких областях.
Иранская ядерная программа стоит вторым пунктом в списке. "Мы полностью разделяем две цели: не допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а также содействовать миру и стабильности в регионе", - отмечают члены G7.
Флаги стран-участниц саммита G7
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"Большая семерка" (G7)
На третьем месте в документе оказалась ситуация на Украине. Здесь отмечается, что Франция и Германия намерены организовать встречу в "нормандском формате" в ближайшие недели.
Четвёртой темой итогового заявления стала Ливия. Лидеры "большой семёрки" поддерживают перемирие в этой стране, которое позволит обеспечить устойчивый режим прекращения огня. "Мы считаем, что лишь политическое решение позволить обеспечить стабильность в Ливии", - написано в документе. Там отмечается, что лидеры стран ожидают "хорошо подготовленную международную конференцию, в которой примут участие все стороны и региональные игроки, затронутые конфликтом".
Последним пунктом заявления стала ситуация в Гонконге. Авторы итогового заявления призывают избегать проявления насилия и отмечают важность декларации Великобритании и Китая 1984 года.
Саммит "большой семёрки" начался в Биаррице в минувшую субботу и завершается в понедельник.
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