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РИА Новости

Макрон рассказал о темах саммита G7

14:55 24.08.2019
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© REUTERS / Michel Spingler/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
© REUTERS / Michel Spingler/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем телевизионном обращении к гражданам страны рассказал о темах, которые будут обсуждаться в ходе саммита G7 в Биаррице: это ситуация в Сирии, Ливии, Иране, Украине, мировая экономика, борьба с неравенством и климат, в том числе лесные пожары в Амазонии.
Саммит "большой семерки" открывается в субботу и продлится до понедельника включительно.
"Какие, по моему мнению, задачи этого саммита? И что я буду защищать от вашего имени на протяжении этих двух дней? Во-первых, я думаю то, что вы законно ожидаете от нас - это возможность обеспечить стабильность, сохранять мир. Поэтому мы будем говорить о больших конфликтах, где ситуация наиболее напряженная - Иран, Сирия, Ливия, Украина, и другие международные кризисы", - сказал Макрон в обращении к французам.
Он отметил, что по некоторым вопросам у руководителей стран G7 могут быть разногласия. "И эти вопросы могут вам показаться очень далекими, но они затрагивают вас всех ежедневно", - подчеркнул французский лидер. "По этим вопросам я хотел бы, чтобы мы достигли полезных соглашений, защитили мир и избежали эскалации и договорились", - продолжил он.
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По его словам, следующий важный вопрос саммита в Биаррице – это мировая экономика. "У меня две цели от вашего имени в течение этих нескольких дней: во-первых, убедить всех наших партнеров, что напряжение - в частности, напряжении в торговле - это плохо для всех. Мы должны достичь формы деэскалации, то есть стабилизировать какие-то вещи и избежать торговой войны, которая устанавливается сейчас везде", - считает президент Франции.
В своем обращении к французской нации Макрон также напомнил, что одна из основных тем саммита - это борьба с неравенством.
Еще одна тема "большой семерки" - климат. "Вы знаете о разногласиях с некоторыми странами, в частности, с США. И я хотел бы, чтобы этот саммит G7 был полезным, поэтому мы должны ответить на призыв океана, который сзади меня здесь, в Биаррице, и на призыв лесов, которые горят сегодня в Амазонии", - сказал французский лидер.
Макрон также заявил, что слышит участников антисаммита антиглобалистов, который проходит вблизи Биаррица, вместе с тем призвал демонстрантов к спокойствию.
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