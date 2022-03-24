https://ria.ru/20220324/peremirie-1779934726.html

Лидеры G7 призывали как можно быстрее согласовать перемирие на Украине

Лидеры G7 призывали как можно быстрее согласовать перемирие на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Лидеры G7 призывали как можно быстрее согласовать перемирие на Украине

Лидеры "Большой семерки" призвали Россию как можно скорее согласовать перемирие на Украине и вывести войска, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:48

2022-03-24T19:48

2022-03-24T19:49

g7

в мире

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

украина

россия

владимир путин

луганская народная республика

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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Лидеры "Большой семерки" призвали Россию как можно скорее согласовать перемирие на Украине и вывести войска, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Россия своим нападением на Украине нарушила фундаментальные ценности нашего послевоенного устройства. Мы призываем российского президента, наконец, согласовать перемирие и создать гуманитарные коридоры для снабжения и эвакуации гражданского населения. Российские войска должны быть выведены из Украины", - сказал Шольц на пресс-конференции в Брюсселе после встречи лидеров G7."Мы будем в дополнение к этому использовать нашу полную мощь как ведущая развитая страна, чтобы сподвигнуть Россию к тому, чтобы добиваться дипломатического решения. Все партеры в G7 приняли всеобъемлющее санкционные пакеты, мы сегодня взяли на себя обязательство тщательно реализовывать санкционные меры. Санкции работают и уже в краткие сроки имеют эффект. Мы к тому же едины, что мы будем реагировать дополнительными санкциями, если это будет необходимо", - добавил Шольц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/peregovory-1779907405.html

https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779932142.html

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

g7, в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, олаф шольц, германия