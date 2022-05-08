https://ria.ru/20220508/energoresursy-1787559034.html

Страны G7 заявили о стремлении стать независимыми от энергоресурсов России

Страны G7 заявили о стремлении стать независимыми от энергоресурсов России - РИА Новости, 08.05.2022

Страны G7 заявили о стремлении стать независимыми от энергоресурсов России

Страны G7 привержены цели избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки" по итогам... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:20

2022-05-08T21:20

2022-05-08T21:20

в мире

g7

украина

донбасс

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены цели избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки" по итогам видеоконференции в воскресенье с участием украинского президента Владимира Зеленского."Мы привержены тому, чтобы постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти. Мы гарантируем, что будем делать это в своевременной и упорядоченной манере и таким образом, чтобы обеспечить миру надежные альтернативные поставки. Делая это, мы будем тесно кооперироваться, в том числе с нашими партнерами, чтобы гарантировать стабильные и устойчивые глобальные поставки энергетики, а также доступные цены для потребителей, в том числе путем ускорения избавления от нашей общей зависимости от ископаемого топлива и нашего перехода к чистой энергетики в соответствии с нашими климатическими планами", - говорится в заявлении.Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220508/neft-1787543679.html

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в мире, g7, украина, донбасс, владимир зеленский