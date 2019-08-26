Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

БИАРРИЦ (Франция), 26 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Участники саммита "Большой семерки", завершившегося в понедельник во французском Биаррице, не смогли достичь консенсуса по возвращению России в формат, но сошлись во мнении о важности диалога с Москвой.

Поссорились из-за России

Еще до начала саммита президент США Дональд Трамп согласился на предложение главы Франции Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в структурах ЕС, вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался лидерами стран-участниц саммита за ужином, однако к консенсусу стороны так и не пришли. Позднее СМИ сообщили, что вопрос о возвращении России в формат стали причиной ссоры Трампа с коллегами.

Американский президент отвергал аргументы о том, что G7 должна оставаться объединением либеральных демократий, и настойчиво утверждал, что Россия должна вернуться обратно. Подавший в отставку итальянский премьер Джузеппе Конте, представляющий свою страну на саммите, поддержал идею Трампа. Премьер Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию. Остальные участники группы выступили решительно против этого предложения, объясняя решение тем, что "Большая семерка" - "семья, клуб, сообщество либеральных демократий".

В ходе итоговой пресс-конференции Макрон не рассказал о якобы имевшей место ссоре, дипломатично заявив, что "лидеры не пришли к консенсусу" по вопросу возвращения России. Он отметил, что "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение", а некоторые обстоятельства, включая ситуацию на Украине, пока не позволяют этого сделать.

Темы разговора

Ситуация на Украине является одной из пяти тем, вошедших в итоговое заявление участников саммита. Сам документ занимает одну страницу, итоги переговоров изложены там тезисно.

Так, по украинскому вопросу в коммюнике написано лишь одно предложение: "Франция и Германия в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате", чтобы достичь конкретных результатов".

Другими ключевыми темами стали международная торговля, ситуация в Гонконге, Ливии и Иране.

В том, что касается торговых вопросов, лидеры отметили, что G7 "привержена принципам открытой и справедливой международной торговли, а также стабильности мировой экономики". В коммюнике говорится, в частности, о намерении стран-участниц "Большой семерки" изменить ВТО с целью сделать ее более эффективной в нескольких областях.

Обращаясь к вопросу Ливии, лидеры G7 заявили о поддержке перемирия в этой стране. "Мы считаем, что лишь политическое решение позволит обеспечить стабильность в Ливии", - написано в документе. Там отмечается, что лидеры стран ожидают "хорошо подготовленную международную конференцию, в которой примут участие все стороны и региональные игроки, затронутые конфликтом".

Говоря о ситуации в Гонконге, участники саммита призвали избегать насилия и напомнили о важности декларации Великобритании и Китая 1984 года.

Наконец, по иранской ядерной программе лидеры сошлись в желании "не допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а также содействовать миру и стабильности в регионе".

Нежданные гости

К участию в саммите, кроме непосредственно глав государств и правительств стран G7, были приглашены лидеры и других стран, в частности, Австралии, Чили, Руанды, ЮАР. Однако полной неожиданностью для всех стал приезд в Биарриц главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Идея пригласить его, как рассказал Макрон, появилась после ужина участников саммита в субботу. Французский лидер пригласил Зарифа от лица своей страны, известив о намерении американского президента. В ходе визита в воскресенье иранский министр встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Франции. В Елисейском дворце назвали прошедшие переговоры "позитивными".

Еще одним гостем саммита стал вождь индейцев каяпо Раони Метуктире из восточной части Бразилии. Возможно, его присутствие не привлекло бы особого внимания, если бы не курьез в ходе совместной пресс-конференции Макрона и президента Чили Себастьяна Пиньеры, где речь шла о решении проблемы горящих лесов Амазонии и о контактах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Задававший вопрос журналист назвал вождя именем президента Ирана Хасана Роухани, а Макрон решил его поправить.

"Вы сделали сюрприз - (на саммит) прибыл иранский министр иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф). И мы узнали, что вождь Роани прибыл на G7 в Биарриц. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Какое сообщение вы хотите передать президенту Болсонару этим приглашением?" - обратился к французскому президенту один из журналистов.

В ответ Макрон с улыбкой поправил его, отметив, что вождя зовут "Раони".

"Роани (Роухани) - это тоже шеф, только не тот, что здесь", - добавил Макрон.

Беспрецедентный контроль и беспорядки

Власти Франции приложили колоссальные усилия, чтобы саммит прошел в максимально безопасных условиях.

Так, пешеходное и автомобильное движение по значительной части курортного Биаррица и окрестностям было серьезно ограничено. Для обеспечения порядка в регион прибыли более 13 тысяч полицейских и жандармов.

Они смогли предотвратить масштабные беспорядки, однако без нарушения спокойствия не обошлось. Акция протеста противников саммита, проходившая в субботу в городе Байонна, откуда до Биаррица можно дойти пешком, переросла в ожесточенные столкновения хулиганов с полицией. Для усмирения толпы стражи порядка применяли водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Другие массовые и не очень акции протеста проходили в других городах от Биаррица до Андая на границе Франции и Испании, где параллельно G7 проходил саммит антиглобалистов, однако они не сопровождались серьезным проявлением насилия.

Экспертное мнение

По мнению эксперта РИСИ Игоря Пшеничникова, прошедший саммит показал отсутствие единства между странами-участницами G7.

"Все, что обсуждалось (на саммите – ред.), показало одно – что нет никакого единого коллективного Запада, это сплошные скандалы и раздоры. Сам формат "Большой семерки" – номинальное название. Европа борется против США, Трамп всем своим видом показывает, что он не принимает во внимание интересы Европы и все, что сейчас делает Трамп, направлено на подрыв единства Евросоюза", - заявил Пшеничников РИА Новости.

Он отметил, что в Биаррице встречались сторонники старой Европы и Трамп, который старается всячески подорвать Европу, так как Европа наряду с Китаем является главным торговым соперником США.

Пшеничников считает, что России нет смысла присоединяться к саммиту. "Если бы она (Россия – ред.) была бы приглашена сейчас, то результат ее участия был бы нулевой с точки зрения ее интересов", - отметил эксперт.

"Коллективный Запад переоценивает свое влияние для России. Если нас приглашают, я думаю, можно и участвовать, но без всяких серьезных надежд. Нельзя полагать, что наше участие в "восьмерке" будет принципиально важно для нас", - заключил эксперт.