https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774884655.html

G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России, заявил Байден

G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России, заявил Байден - РИА Новости, 24.02.2022

G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России, заявил Байден

Лидеры стран "Большой семерки" договорились на виртуальной встрече в четверг о продвижении "разрушительных" экономических санкций против России за действия на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:51

2022-02-24T20:51

2022-02-24T20:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

g7

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" договорились на виртуальной встрече в четверг о продвижении "разрушительных" экономических санкций против России за действия на Украине, заявил президент США Джо Байден."Этим утром я встретился с коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента (России Владимира) Путина на Украину, и мы договорились продвинуться вперед с пакетами разрушительных санкций и других экономических мер для привлечения России к ответу. Мы поддерживаем храбрый народ Украины", - написал Байден в Twitter.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774835561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, g7, джо байден, россия