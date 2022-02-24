20:51 24.02.2022 (обновлено: 20:53 24.02.2022)
G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России, заявил Байден
Байден: лидеры G7 договорились продвигать "разрушительные" санкции против России
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" договорились на виртуальной встрече в четверг о продвижении "разрушительных" экономических санкций против России за действия на Украине, заявил президент США Джо Байден.
"Этим утром я встретился с коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента (России Владимира) Путина на Украину, и мы договорились продвинуться вперед с пакетами разрушительных санкций и других экономических мер для привлечения России к ответу. Мы поддерживаем храбрый народ Украины", - написал Байден в Twitter.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Опубликовано: Петр Попадюк