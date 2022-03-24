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Лидеры G7 заявили, что у них нет претензий к народу России - РИА Новости, 24.03.2022
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Лидеры G7 заявили, что у них нет претензий к народу России
Лидеры G7 заявили, что у них нет претензий к народу России - РИА Новости, 24.03.2022
Лидеры G7 заявили, что у них нет претензий к народу России
Лидеры стран G7, которые ввели беспрецедентные санкции против России, в совместном обращении по итогам встречи в Брюсселе заявили, что у них нет претензий к... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:42
2022-03-24T22:42
в мире
россия
g7
украина
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Лидеры стран G7, которые ввели беспрецедентные санкции против России, в совместном обращении по итогам встречи в Брюсселе заявили, что у них нет претензий к российскому народу."Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к ним. Это президент (РФ Владимир) Путин и его правительство и сторонники, в том числе режим (Александра) Лукашенко в Белоруссии, кто навязал эту войну и ее последствия россиянам, и это их решение, которое пятнает историю российского народа", - говорится в заявлении.Они выразили обеспокоенность усилением "репрессий против российского народа и все более ожесточенную риторику российского руководства, в том числе против обычных граждан". Лидеры "семерки" осудили "попытки российского руководства ограничить доступ к непредвзятой информации через цензуру", а также "зловредные кампании по дезинформации".Также в заявлении отмечается, что лидеры "семерки" приложат все усилия, чтобы привести к ответственности "президента РФ, архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Белоруссии, за их действия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В первые же дни после начала российской операции на Украине эти страны ввели ряд экономических санкций, которые, по оценкам многих экспертов, отразятся в первую очередь на простых россиянах и белорусах.Ряд политиков в странах G7 не скрывают, что санкциями пытаются разрушить российскую экономику. В частности, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США и союзники "полностью сокрушили" российскую экономику. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Вашингтон и союзники "отрезали" Россию от глобальной экономики.Путин отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, а также "ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам, да и вообще всему миру". По его словам, "санкционную одержимость США и ее сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Он подчеркнул, что именно эти государства представляют собой быстро растущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики, в их числе и Россия.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития.
https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html
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в мире, россия, g7, украина
22:42 24.03.2022
 
Лидеры G7 заявили, что у них нет претензий к народу России

Лидеры стран G7 заявили, что у них нет претензий к народу России

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Лидеры стран G7, которые ввели беспрецедентные санкции против России, в совместном обращении по итогам встречи в Брюсселе заявили, что у них нет претензий к российскому народу.
"Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к ним. Это президент (РФ Владимир) Путин и его правительство и сторонники, в том числе режим (Александра) Лукашенко в Белоруссии, кто навязал эту войну и ее последствия россиянам, и это их решение, которое пятнает историю российского народа", - говорится в заявлении.
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Они выразили обеспокоенность усилением "репрессий против российского народа и все более ожесточенную риторику российского руководства, в том числе против обычных граждан". Лидеры "семерки" осудили "попытки российского руководства ограничить доступ к непредвзятой информации через цензуру", а также "зловредные кампании по дезинформации".
Также в заявлении отмечается, что лидеры "семерки" приложат все усилия, чтобы привести к ответственности "президента РФ, архитекторов и сторонников этой агрессии, в том числе режим Лукашенко в Белоруссии, за их действия".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В первые же дни после начала российской операции на Украине эти страны ввели ряд экономических санкций, которые, по оценкам многих экспертов, отразятся в первую очередь на простых россиянах и белорусах.
Ряд политиков в странах G7 не скрывают, что санкциями пытаются разрушить российскую экономику. В частности, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США и союзники "полностью сокрушили" российскую экономику. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Вашингтон и союзники "отрезали" Россию от глобальной экономики.
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Путин отметил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, а также "ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам, да и вообще всему миру". По его словам, "санкционную одержимость США и ее сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Он подчеркнул, что именно эти государства представляют собой быстро растущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики, в их числе и Россия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России действительно переживает трудности из-за санкций, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития.
 
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