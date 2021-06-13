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В G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией
В G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией - РИА Новости, 13.06.2021
В G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией
Страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, передает Bloomberg со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике по итогам... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:27
2021-06-13T15:27
2021-06-13T16:28
россия
g7
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, передает Bloomberg со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике по итогам саммита "Семерки".Участники "Группы семи" намерены действовать вместе с Москвой там, "где есть сферы общего интереса".Как отмечается в коммюнике, страны G7 все так же призывают Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".В мае члены G7 тоже заявляли о намерении стабилизировать отношения с Россией. Тогда они высказались за сотрудничество с Москвой в вопросах "разрешения региональных кризисов и глобальных вызовов" — изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, "мирного экономического развития" и защиты окружающей среды в Арктике. При этом "Группа семи" отметила важность наращивания "коллективных возможностей по сдерживанию" России.G7 без РоссииВ 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.В последние годы неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России в состав организации. В 2020 году Дональд Трамп заявлял, что присутствия Москвы в G7 требует здравый смысл, и хотел пригласить Россию на саммит. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в "Большой семерке" — не самоцель для России. Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.
https://ria.ru/20210611/g7-1736256797.html
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россия, g7, в мире
В G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией
15:27 13.06.2021 (обновлено: 16:28 13.06.2021)
Страны G7 заявили о заинтересованности в "стабильных и предсказуемых" отношениях с Россией
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Страны G7
заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией
, передает Bloomberg
со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике по итогам саммита "Семерки".
Участники "Группы семи" намерены действовать вместе с Москвой там, "где есть сферы общего интереса".
Как отмечается в коммюнике, страны G7 все так же призывают Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".
В мае члены G7 тоже заявляли о намерении стабилизировать отношения с Россией. Тогда они высказались за сотрудничество с Москвой в вопросах "разрешения региональных кризисов и глобальных вызовов" — изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, "мирного экономического развития" и защиты окружающей среды в Арктике. При этом "Группа семи" отметила важность наращивания "коллективных возможностей по сдерживанию" России.
G7 без России
В 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи
, а собрались без России в Брюсселе
. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
В последние годы неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России в состав организации. В 2020 году Дональд Трамп заявлял, что присутствия Москвы в G7 требует здравый смысл, и хотел пригласить Россию на саммит. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в "Большой семерке" — не самоцель для России. Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.