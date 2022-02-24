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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774860596.html
Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины
Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины
Лидеры G7 решительно осуждают спецоперацию России по демилитаризации Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав государств и... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:03
2022-02-24T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
g7
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Лидеры G7 решительно осуждают спецоперацию России по демилитаризации Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав государств и правительств "семерки", которое распространила пресс-служба кабмина Германии."Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что участники переговоров выражают "нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Давид Андриясов
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в мире, украина, россия, g7
19:03 24.02.2022 (обновлено: 19:27 24.02.2022)
 
Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины

Лидеры "Большой семерки" осудили российскую спецоперацию по демилитаризации Украины

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Лидеры G7 решительно осуждают спецоперацию России по демилитаризации Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав государств и правительств "семерки", которое распространила пресс-служба кабмина Германии.
"Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что участники переговоров выражают "нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 14:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали цель спецоперации на Украине
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияG7
 
 
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