https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774860596.html

Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины

Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Лидеры "Большой семерки" осудили спецоперацию по демилитаризации Украины

Лидеры G7 решительно осуждают спецоперацию России по демилитаризации Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав государств и... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:03

2022-02-24T19:03

2022-02-24T19:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

g7

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Лидеры G7 решительно осуждают спецоперацию России по демилитаризации Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав государств и правительств "семерки", которое распространила пресс-служба кабмина Германии."Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что участники переговоров выражают "нашу непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/tseli-1774772041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, россия, g7