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На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797849396.html
На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине
На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине
На саммите G7, который пройдет 26-28 июня под председательством Германии в замке Эльмау в Баварии будут обсуждаться последствия действий России на Украине, в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:14
2022-06-24T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
россия
g7
саммит g7
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. На саммите G7, который пройдет 26-28 июня под председательством Германии в замке Эльмау в Баварии будут обсуждаться последствия действий России на Украине, в том числе возможность дипломатического решения, заявил журналистам в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен."Последствия российской агрессии против Украины будет обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", - сказал Блинкен после встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
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в мире, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, россия, g7, саммит g7, сша, энтони блинкен
14:14 24.06.2022 (обновлено: 14:30 24.06.2022)
 
На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине

Блинкен: на саммите G7 обсудят возможность дипломатического решения конфликта на Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. На саммите G7, который пройдет 26-28 июня под председательством Германии в замке Эльмау в Баварии будут обсуждаться последствия действий России на Украине, в том числе возможность дипломатического решения, заявил журналистам в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Последствия российской агрессии против Украины будет обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", - сказал Блинкен после встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНРРоссияG7Саммит G7СШАЭнтони Блинкен
 
 
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