https://ria.ru/20220624/ukraina-1797849396.html

На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине

На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине - РИА Новости, 24.06.2022

На саммите G7 обсудят последствия действий России на Украине

На саммите G7, который пройдет 26-28 июня под председательством Германии в замке Эльмау в Баварии будут обсуждаться последствия действий России на Украине, в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:14

2022-06-24T14:14

2022-06-24T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

россия

g7

саммит g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg

БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. На саммите G7, который пройдет 26-28 июня под председательством Германии в замке Эльмау в Баварии будут обсуждаться последствия действий России на Украине, в том числе возможность дипломатического решения, заявил журналистам в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен."Последствия российской агрессии против Украины будет обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", - сказал Блинкен после встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, россия, g7, саммит g7, сша, энтони блинкен