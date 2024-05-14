https://ria.ru/20240514/chuychenko-1944114742.html

Биография Константина Чуйченко

Биография Константина Чуйченко - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Константина Чуйченко

Константин Анатольевич Чуйченко родился 12 июля 1965 года в Липецке. В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (сейчас... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:12

2024-05-14T23:12

2024-05-14T23:12

справки

липецк

константин чуйченко

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Константин Анатольевич Чуйченко родился 12 июля 1965 года в Липецке. В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет).В 1987-1989 годах был стажером, следователем прокуратуры Калининского района Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург).В 1989-1992 годах служил в органах безопасности на офицерских должностях. В 1992-1994 годах был исполнительным директором акционерного общества "Интерюраудит де Фариа и Т".В 1994-2001 годах являлся членом международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" (адвокатом первой юридической консультации московского отделения).В 2001-2008 годах Константин Чуйченко был начальником юридического департамента, членом правления открытого акционерного общества "Газпром" (сейчас ПАО "Газпром").В 2004 году стал исполнительным директором RosUkrEnergo — компании-посредника при поставках газа на Украину.С 13 мая 2008 года по 2018 год – помощник президента Российской Федерации - начальник контрольного управления президента Российской Федерации.18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства РФ. С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ. 21 января 2020 года указом президента РФ Константин Чуйченко был назначен министром юстиции Российской Федерации. Член Национального антитеррористического комитета. Член Совета Безопасности РФ. Член президиума совета при президенте РФ по противодействию коррупции, член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по делам казачества. Председатель наблюдательного совета АНО "Центр "Амурский тигр". Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2008). Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации (2020). Константин Чуйченко награжден орденом Почета (2006), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2011) и III (2022) степеней, орденом Александра Невского. Отмечен Благодарностью президента РФ (2008). Лауреат высшей юридической премии "Юрист года" в номинации "Развитие законодательства" (2021). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, липецк, константин чуйченко