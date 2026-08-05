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Минюст разработал изменения, расширяющие рацион питания в СИЗО и колониях - РИА Новости, 05.08.2026
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20:32 05.08.2026
Минюст разработал изменения, расширяющие рацион питания в СИЗО и колониях

Минюст РФ разработал расширяющие рацион питания в СИЗО и колониях изменения

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России разработало изменения в рацион питания подозреваемых и обвиняемых, добавив свежие фрукты, сливочное масло, яйца и творог.
  • Осужденным будет увеличено количество овощей и мяса, при этом снижено количество хлеба, соли, маргарина и картофеля.
  • Постановление вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России разработало изменения, согласно которым в рацион питания подозреваемых и обвиняемых будут добавлены свежие фрукты, сливочное масло, яйца и творог, а осужденным будет увеличено количество овощей и мяса.
Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"В частности, проектом постановления для подозреваемых и обвиняемых предлагается сокращение количества хлеба, соли, маргариновой продукции и картофеля при одновременном увеличении количества овощей, а также дополнение их рациона маслом сливочным, яйцами куриными, творогом и свежими фруктами (яблоками) или соком", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Также отмечается, что для осужденных будет снижено количества хлеба, соли, маргарина и картофеля, при этом будет увеличено число мяса, растительного масла и овощей. Также рацион будет дополнен сливочным маслом.
Постановление вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии по итогам работы министерства за 2025 год сообщил, что рацион питания осужденных и арестованных планируется расширить за счет овощей, фруктов, масла, яиц и творога.
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