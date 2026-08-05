Минюст разработал изменения, расширяющие рацион питания в СИЗО и колониях

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции России разработало изменения в рацион питания подозреваемых и обвиняемых, добавив свежие фрукты, сливочное масло, яйца и творог.

Осужденным будет увеличено количество овощей и мяса, при этом снижено количество хлеба, соли, маргарина и картофеля.

Постановление вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России разработало изменения, согласно которым в рацион питания подозреваемых и обвиняемых будут добавлены свежие фрукты, сливочное масло, яйца и творог, а осужденным будет увеличено количество овощей и мяса.

Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В частности, проектом постановления для подозреваемых и обвиняемых предлагается сокращение количества хлеба, соли, маргариновой продукции и картофеля при одновременном увеличении количества овощей, а также дополнение их рациона маслом сливочным, яйцами куриными, творогом и свежими фруктами (яблоками) или соком", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Также отмечается, что для осужденных будет снижено количества хлеба, соли, маргарина и картофеля, при этом будет увеличено число мяса, растительного масла и овощей. Также рацион будет дополнен сливочным маслом.

Постановление вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.