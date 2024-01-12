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Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах

Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах - РИА Новости, 12.01.2024

Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах

12 января спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной. Сорокалетняя женщина 30 декабря... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:08

2024-01-12T16:08

2024-01-12T16:08

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202412 января спасатели обнаружили в горах у турецкого курорта Кемер тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной. Сорокалетняя женщина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. По данным СМИ, турецкие спасатели обнаружили 11 января на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. 12 января спасатели обнаружили тело пропавшей российской туристки, вероятнее всего, она сорвалась со скалы. 8 января в филиппинской провинции Себу гражданка России погибла, еще двое россиян пострадали в результате падения автомобиля со скалы в море. По данным местных СМИ, группа из трех российских туристов направлялась на машине из города Себу одноименной провинции в город Моалбоал. Автомобиль выехал на встречную полосу и упал с обрыва в море. В результате погибла одна россиянка, еще двоим гражданам России удалось выбраться из перевернутой машины. Они были доставлены в местную больницу.7 января полиция Шри-Ланки сообщила о гибели гражданина России в ДТП с автобусом и грузовиком на Южной скоростной автомагистрали. По данным полиции, водитель автобуса, предположительно, заснул за рулем и врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении. Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу Карапития. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы. 202331 декабря скоростной катер с россиянами налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла пятилетняя девочка, гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние.29 декабря россиянин утонул у берегов курортного острова Самуи таиландской провинции Сураттхани. По информации местных СМИ, 33-летний мужчина вместе с двумя соотечественниками ночью пошли купаться на пляж. Мужчина оказался далеко от берега, и его унесло сильными волнами, друзья обратились в полицию за помощью. 30 декабря тело россиянина обнаружили на одном из пляжей этого популярного туристического острова28 декабря на западе Грузии гражданка Россия погибла в результате ДТП. По информации телеканала "Рустави 2", легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. По данным телекомпании, в легковом автомобиле находились еще несколько российских туристов. Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не уточняется. 28 декабря российский турист утонул, попав в сильное течение на пляже Банг Тао в Таиланде. Мужчину и еще двух отдыхающих отнесло сильным течением в море на 200 метров. Двух человек удалось спасти. Россиянин был уже без сознания, когда его доставили на берег. Его пытались привести в чувство, реанимировать, но безуспешно. Туриста срочно отправили в госпиталь в городе Таланг, но и там врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть. 30 сентября в турецкой провинции Анталья в результате ДТП в районе Кунду погибла гражданка России. По данным российского посольства, еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы Антальи. 27 сентября стало известно, что 22-летний россиянин погиб после того, как его сбил скоростной катер на Паттайе (Таиланд). Ранее сообщалось, что тайские спасатели разыскивали россиянина, пропавшего после вечернего купания в море со своей тайской девушкой. Тело последней нашли 26 сентября — девушка погибла от многочисленных ран, нанесенных винтом катера. По данным полиции, водитель моторной лодки не заметил купающихся и непреднамеренно задел их, а затем скрылся с места происшествия. По информации СМИ, что тело мужчины было найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан, примерно в 60 метрах от того места, где его сбила лодка. На спине, плече и шее россиянина полиция обнаружила порезы от лопастей винта. Водитель скоростного катера был арестован и обвинен в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Он рассказал полиции, что не знал, что его катер кого-то сбил. 10 августа в Абхазии по дороге на озеро Рица перевернулся автомобиль "УАЗ" с четырьмя российскими туристами. Погибла жительница Санкт-Петербурга 1959 года рождения. 12 мая четверо российских туристов фотографировались у мыса Промтхеп в районе Равай в Таиланде, когда крупная волна ударила в скалы и смыла всех четверых в море. Троим мужчинам удалось выбраться на берег. Четвертый россиянин на берег не выбрался и считался пропавшим без вести. 14 мая стало известно, что его тело было обнаружено у острова Пхукет. 10 апреля в тайском городе Пхукет мотоцикл с двумя туристами из России слетел с дороги и разбился, в результате чего водитель погиб на месте. Пассажир мотоцикла был доставлен в больницу. 15 марта на горнолыжном курорте в кантоне Вале в Швейцарии погиб россиянин в результате схода лавины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, происшествия