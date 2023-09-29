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В Таиланде погиб российский турист - РИА Новости, 29.09.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:17 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/tailand-1899429308.html
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде погиб российский турист - РИА Новости, 29.09.2023
В Таиланде погиб российский турист
Российский турист утонул на Пхукете на пляже Банг Тао из-за сильного течения, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:17
2023-09-29T14:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский турист утонул на Пхукете на пляже Банг Тао из-за сильного течения, сообщает The Phuket News.Турист прибыл на Пхукет в субботу, 23 сентября. Вчера, 28 сентября, его и еще двух отдыхающих отнесло сильным течением в море на 200 метров. Двух человек удалось спасти. Россиянин был уже без сознания, когда его доставили на берег.Его пытались привести в чувство, реанимировать, но безуспешно. Туриста срочно отправили в госпиталь в городе Таланг, но и там врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть.Сейчас решается вопрос о транспортировке тела россиянина на родину.Спасатели не рекомендуют туристам купаться в море, если на побережье вывешены красные флаги. Они обозначают, что заходить в воду опасно.
https://ria.ru/20230901/turist-1893765333.html
пхукет (остров)
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новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде погиб российский турист

На Пхукете российского туриста унесло сильным течением в море, он погиб

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОстров Пхукет в Таиланде
Остров Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский турист утонул на Пхукете на пляже Банг Тао из-за сильного течения, сообщает The Phuket News.
Турист прибыл на Пхукет в субботу, 23 сентября. Вчера, 28 сентября, его и еще двух отдыхающих отнесло сильным течением в море на 200 метров. Двух человек удалось спасти. Россиянин был уже без сознания, когда его доставили на берег.
Его пытались привести в чувство, реанимировать, но безуспешно. Туриста срочно отправили в госпиталь в городе Таланг, но и там врачи не смогли ему помочь и констатировали смерть.
Сейчас решается вопрос о транспортировке тела россиянина на родину.
Спасатели не рекомендуют туристам купаться в море, если на побережье вывешены красные флаги. Они обозначают, что заходить в воду опасно.
Тайская туристическая полиция - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Таиланде пропал российский турист
1 сентября, 20:13
 
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