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В Абхазии в ДТП погибла российская туристка
В Абхазии в ДТП погибла российская туристка - РИА Новости, 10.08.2023
В Абхазии в ДТП погибла российская туристка
Автомобиль с российскими туристами перевернулся по дороге на озеро Рица в Абхазии, одна женщина погибла, сообщил РИА Новости директор Рицинского реликтового... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:15
2023-08-10T16:15
2023-08-10T16:15
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СУХУМ, 10 авг – РИА Новости. Автомобиль с российскими туристами перевернулся по дороге на озеро Рица в Абхазии, одна женщина погибла, сообщил РИА Новости директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия. "Авария произошла на 24-м километре автодороги по дороге на Рицу. Автомобиль "УАЗ" перевернулся на обочину. К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения", - сказал Багателия. По его словам, в автомобиле находились четыре россиянина, трое доставлены в Гагрскую районную больницу.
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абхазия, россия, новости - туризм
Туризм, Абхазия, Россия, Новости - Туризм
В Абхазии в ДТП погибла российская туристка
В Абхазии перевернулся автомобиль с российскими туристами, погибла женщина
СУХУМ, 10 авг – РИА Новости. Автомобиль с российскими туристами перевернулся по дороге на озеро Рица в Абхазии, одна женщина погибла, сообщил РИА Новости директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.
"Авария произошла на 24-м километре автодороги по дороге на Рицу. Автомобиль "УАЗ" перевернулся на обочину. К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения", - сказал Багателия.
По его словам, в автомобиле находились четыре россиянина, трое доставлены в Гагрскую районную больницу.