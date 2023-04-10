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В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист
В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист - РИА Новости, 10.04.2023
В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист
Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:13
2023-04-10T09:13
2023-04-10T09:13
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета Phuket News. По ее данным, мотоцикл с двумя братьями - туристами из России слетел с дороги и разбился, в результате чего водитель погиб на месте. "На место прибыли полиция и спасатели, которые обнаружили тело 36-летнего Максима… На нем был шлем, который, к сожалению, не защитил его от травмы головы. На месте происшествия также был обнаружен младший брат (погибшего), 32-летний Андрей... Подробностей о состоянии Андрея не сообщается, однако он находится в сознании и может общаться с полицией и спасателями. Андрея доставили в больницу", - пишет газета. Уточняется, что в день трагического происшествия братья отправились на водопад Банг Пэ в Па Кхлок. В полиции считают, что находившийся за рулем Максим "не смог сориентироваться на незнакомой ему дороге". По данным комитета по безопасности дорожного движения Таиланда (ThaiRSC), в 2023 году на Пхукете 38 человек погибли на дорогах, а 6422 человека получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
Туризм, В мире, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист
Phuket News: 36-летний российский турист разбился на мотоцикле в центре Пхукета
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета Phuket News
.
По ее данным, мотоцикл с двумя братьями - туристами из России
слетел с дороги и разбился, в результате чего водитель погиб на месте.
"На место прибыли полиция и спасатели, которые обнаружили тело 36-летнего Максима… На нем был шлем, который, к сожалению, не защитил его от травмы головы. На месте происшествия также был обнаружен младший брат (погибшего), 32-летний Андрей... Подробностей о состоянии Андрея не сообщается, однако он находится в сознании и может общаться с полицией и спасателями. Андрея доставили в больницу", - пишет газета.
Уточняется, что в день трагического происшествия братья отправились на водопад Банг Пэ в Па Кхлок. В полиции считают, что находившийся за рулем Максим "не смог сориентироваться на незнакомой ему дороге".
По данным комитета по безопасности дорожного движения Таиланда (ThaiRSC), в 2023 году на Пхукете 38 человек погибли на дорогах, а 6422 человека получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий.
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