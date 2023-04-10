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В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист - РИА Новости, 10.04.2023
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Туризм
 
09:13 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html
В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист
В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист - РИА Новости, 10.04.2023
В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист
Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:13
2023-04-10T09:13
туризм
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новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета Phuket News. По ее данным, мотоцикл с двумя братьями - туристами из России слетел с дороги и разбился, в результате чего водитель погиб на месте. "На место прибыли полиция и спасатели, которые обнаружили тело 36-летнего Максима… На нем был шлем, который, к сожалению, не защитил его от травмы головы. На месте происшествия также был обнаружен младший брат (погибшего), 32-летний Андрей... Подробностей о состоянии Андрея не сообщается, однако он находится в сознании и может общаться с полицией и спасателями. Андрея доставили в больницу", - пишет газета. Уточняется, что в день трагического происшествия братья отправились на водопад Банг Пэ в Па Кхлок. В полиции считают, что находившийся за рулем Максим "не смог сориентироваться на незнакомой ему дороге". По данным комитета по безопасности дорожного движения Таиланда (ThaiRSC), в 2023 году на Пхукете 38 человек погибли на дорогах, а 6422 человека получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий.
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в мире, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
Туризм, В мире, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист

Phuket News: 36-летний российский турист разбился на мотоцикле в центре Пхукета

© РИА Новости / Валентин Чебунин | Перейти в медиабанкПхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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Пхукет, Таиланд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета Phuket News.
По ее данным, мотоцикл с двумя братьями - туристами из России слетел с дороги и разбился, в результате чего водитель погиб на месте.
"На место прибыли полиция и спасатели, которые обнаружили тело 36-летнего Максима… На нем был шлем, который, к сожалению, не защитил его от травмы головы. На месте происшествия также был обнаружен младший брат (погибшего), 32-летний Андрей... Подробностей о состоянии Андрея не сообщается, однако он находится в сознании и может общаться с полицией и спасателями. Андрея доставили в больницу", - пишет газета.
Уточняется, что в день трагического происшествия братья отправились на водопад Банг Пэ в Па Кхлок. В полиции считают, что находившийся за рулем Максим "не смог сориентироваться на незнакомой ему дороге".
По данным комитета по безопасности дорожного движения Таиланда (ThaiRSC), в 2023 году на Пхукете 38 человек погибли на дорогах, а 6422 человека получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий.
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