https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html

В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист

В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист - РИА Новости, 10.04.2023

В Таиланде разбился на мотоцикле российский турист

Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:13

2023-04-10T09:13

2023-04-10T09:13

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авария, унесшая жизнь российского туриста, находившегося за рулем мотоцикла, произошла на проселочной дороге в центре тайского города Пхукет, сообщает газета Phuket News. По ее данным, мотоцикл с двумя братьями - туристами из России слетел с дороги и разбился, в результате чего водитель погиб на месте. "На место прибыли полиция и спасатели, которые обнаружили тело 36-летнего Максима… На нем был шлем, который, к сожалению, не защитил его от травмы головы. На месте происшествия также был обнаружен младший брат (погибшего), 32-летний Андрей... Подробностей о состоянии Андрея не сообщается, однако он находится в сознании и может общаться с полицией и спасателями. Андрея доставили в больницу", - пишет газета. Уточняется, что в день трагического происшествия братья отправились на водопад Банг Пэ в Па Кхлок. В полиции считают, что находившийся за рулем Максим "не смог сориентироваться на незнакомой ему дороге". По данным комитета по безопасности дорожного движения Таиланда (ThaiRSC), в 2023 году на Пхукете 38 человек погибли на дорогах, а 6422 человека получили ранения в результате дорожно-транспортных происшествий.

https://ria.ru/20230328/narushiteli-1861238328.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд