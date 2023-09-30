https://ria.ru/20230930/dtp-1899672790.html
В Анталье в ДТП погибла россиянка
В Анталье в ДТП погибла россиянка - РИА Новости, 30.09.2023
В Анталье в ДТП погибла россиянка
Гражданка РФ погибла в субботу в результате ДТП в турецкой провинции Анталья, еще четверо россиян госпитализированы, сообщило генеральное консульство РФ в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T20:47
2023-09-30T20:47
2023-09-30T20:47
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СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Гражданка РФ погибла в субботу в результате ДТП в турецкой провинции Анталья, еще четверо россиян госпитализированы, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье. "Тридцатого сентября в результате ДТП в районе Кунду провинции Анталья погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи (двое из них в реанимации)", - сообщила дипмиссия. Генконсульство выясняет подробности случившегося, отметили дипломаты.
https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), россия, турция
Туризм, В мире, Анталья (провинция), Россия, Турция
В Анталье в ДТП погибла россиянка
В Анталье в ДТП одна россиянка погибла, четверо пострадали