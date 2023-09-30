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В Анталье в ДТП погибла россиянка - РИА Новости, 30.09.2023
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Туризм
 
20:47 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/dtp-1899672790.html
В Анталье в ДТП погибла россиянка
В Анталье в ДТП погибла россиянка - РИА Новости, 30.09.2023
В Анталье в ДТП погибла россиянка
Гражданка РФ погибла в субботу в результате ДТП в турецкой провинции Анталья, еще четверо россиян госпитализированы, сообщило генеральное консульство РФ в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T20:47
2023-09-30T20:47
туризм
в мире
анталья (провинция)
россия
турция
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СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Гражданка РФ погибла в субботу в результате ДТП в турецкой провинции Анталья, еще четверо россиян госпитализированы, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье. "Тридцатого сентября в результате ДТП в районе Кунду провинции Анталья погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи (двое из них в реанимации)", - сообщила дипмиссия. Генконсульство выясняет подробности случившегося, отметили дипломаты.
https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html
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в мире, анталья (провинция), россия, турция
Туризм, В мире, Анталья (провинция), Россия, Турция
В Анталье в ДТП погибла россиянка

В Анталье в ДТП одна россиянка погибла, четверо пострадали

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Гражданка РФ погибла в субботу в результате ДТП в турецкой провинции Анталья, еще четверо россиян госпитализированы, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье.
«
"Тридцатого сентября в результате ДТП в районе Кунду провинции Анталья погибла гражданка России. Еще четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи (двое из них в реанимации)", - сообщила дипмиссия.
Генконсульство выясняет подробности случившегося, отметили дипломаты.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек
Вчера, 09:25
 
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