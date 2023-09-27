Рейтинг@Mail.ru
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:09 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/turist-1898895680.html
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста - РИА Новости, 27.09.2023
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста
Тайские спасатели нашли тело туриста из РФ, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил девушку россиянина, сообщает тайская газета Bangkok... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:09
2023-09-27T11:09
туризм
паттайя
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147253/36/1472533639_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e900d58bee7eaf5d6fef0be106a68f83.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тайские спасатели нашли тело туриста из РФ, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил девушку россиянина, сообщает тайская газета Bangkok Post. Ранее сообщалось, что тайские спасатели разыскивали россиянина, пропавшего после вечернего купания в море со своей тайской девушкой. Тело последней нашли во вторник — девушка погибла от многочисленных ран, нанесенных винтом катера. По данным полиции, водитель моторной лодки не заметил купающихся и непреднамеренно задел их, а затем скрылся с места происшествия. "Тело пропавшего без вести 22-летнего россиянина, которого сбил скоростной катер на Паттайе, было найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан в среду утром", - пишет газета. Уточняется, что тело нашли выброшенным на камни лицом вниз местные жители в среду утром — они же и вызвали полицию. На спине, плече и шее россиянина полиция обнаружила порезы от лопастей винта. Тело молодого человека было найдено примерно в 60 метрах от того места, где его сбила лодка. Водитель скоростного катера Таватчай Чомпупуанг ранее был арестован и обвинен в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Он рассказал полиции, что не знал, что его катер кого-то сбил. Заместитель мэра Паттайи Манок Нонгьяи заявил, что пляж Хаад Тиан закрыт для скоростных катеров. По его словам, властям Паттайи придется ускорить установку буев безопасности вдоль всех пляжей.
паттайя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147253/36/1472533639_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_60eb717330b9322cb50703c1a4c26867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
паттайя, туристы, новости - туризм
Туризм, Паттайя, туристы, Новости - Туризм
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста

Тайские спасатели нашли тело российского туриста, сбитого катером

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тайские спасатели нашли тело туриста из РФ, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил девушку россиянина, сообщает тайская газета Bangkok Post.
Ранее сообщалось, что тайские спасатели разыскивали россиянина, пропавшего после вечернего купания в море со своей тайской девушкой. Тело последней нашли во вторник — девушка погибла от многочисленных ран, нанесенных винтом катера. По данным полиции, водитель моторной лодки не заметил купающихся и непреднамеренно задел их, а затем скрылся с места происшествия.
"Тело пропавшего без вести 22-летнего россиянина, которого сбил скоростной катер на Паттайе, было найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан в среду утром", - пишет газета.
Уточняется, что тело нашли выброшенным на камни лицом вниз местные жители в среду утром — они же и вызвали полицию.
На спине, плече и шее россиянина полиция обнаружила порезы от лопастей винта. Тело молодого человека было найдено примерно в 60 метрах от того места, где его сбила лодка.
Водитель скоростного катера Таватчай Чомпупуанг ранее был арестован и обвинен в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Он рассказал полиции, что не знал, что его катер кого-то сбил.
Заместитель мэра Паттайи Манок Нонгьяи заявил, что пляж Хаад Тиан закрыт для скоростных катеров. По его словам, властям Паттайи придется ускорить установку буев безопасности вдоль всех пляжей.
 
ТуризмПаттайятуристыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала