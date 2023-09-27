https://ria.ru/20230927/turist-1898895680.html
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста - РИА Новости, 27.09.2023
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста
Тайские спасатели нашли тело туриста из РФ, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил девушку россиянина, сообщает тайская газета Bangkok... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:09
2023-09-27T11:09
2023-09-27T11:09
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тайские спасатели нашли тело туриста из РФ, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил девушку россиянина, сообщает тайская газета Bangkok Post. Ранее сообщалось, что тайские спасатели разыскивали россиянина, пропавшего после вечернего купания в море со своей тайской девушкой. Тело последней нашли во вторник — девушка погибла от многочисленных ран, нанесенных винтом катера. По данным полиции, водитель моторной лодки не заметил купающихся и непреднамеренно задел их, а затем скрылся с места происшествия. "Тело пропавшего без вести 22-летнего россиянина, которого сбил скоростной катер на Паттайе, было найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан в среду утром", - пишет газета. Уточняется, что тело нашли выброшенным на камни лицом вниз местные жители в среду утром — они же и вызвали полицию. На спине, плече и шее россиянина полиция обнаружила порезы от лопастей винта. Тело молодого человека было найдено примерно в 60 метрах от того места, где его сбила лодка. Водитель скоростного катера Таватчай Чомпупуанг ранее был арестован и обвинен в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Он рассказал полиции, что не знал, что его катер кого-то сбил. Заместитель мэра Паттайи Манок Нонгьяи заявил, что пляж Хаад Тиан закрыт для скоростных катеров. По его словам, властям Паттайи придется ускорить установку буев безопасности вдоль всех пляжей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паттайя, туристы, новости - туризм
Туризм, Паттайя, туристы, Новости - Туризм
Тайские спасатели нашли тело пропавшего российского туриста
Тайские спасатели нашли тело российского туриста, сбитого катером
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тайские спасатели нашли тело туриста из РФ, пропавшего после инцидента с моторной лодкой, винт которой убил девушку россиянина, сообщает тайская газета Bangkok Post.
Ранее сообщалось, что тайские спасатели разыскивали россиянина, пропавшего после вечернего купания в море со своей тайской девушкой. Тело последней нашли во вторник — девушка погибла от многочисленных ран, нанесенных винтом катера. По данным полиции, водитель моторной лодки не заметил купающихся и непреднамеренно задел их, а затем скрылся с места происшествия.
"Тело пропавшего без вести 22-летнего россиянина, которого сбил скоростной катер на Паттайе, было найдено на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан в среду утром", - пишет газета.
Уточняется, что тело нашли выброшенным на камни лицом вниз местные жители в среду утром — они же и вызвали полицию.
На спине, плече и шее россиянина полиция обнаружила порезы от лопастей винта. Тело молодого человека было найдено примерно в 60 метрах от того места, где его сбила лодка.
Водитель скоростного катера Таватчай Чомпупуанг ранее был арестован и обвинен в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Он рассказал полиции, что не знал, что его катер кого-то сбил.
Заместитель мэра Паттайи Манок Нонгьяи заявил, что пляж Хаад Тиан закрыт для скоростных катеров. По его словам, властям Паттайи придется ускорить установку буев безопасности вдоль всех пляжей.