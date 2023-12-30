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В Таиланде утонул российский турист - РИА Новости, 30.12.2023
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Туризм
 
19:10 30.12.2023 (обновлено: 20:09 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/turist-1919168793.html
В Таиланде утонул российский турист
В Таиланде утонул российский турист - РИА Новости, 30.12.2023
В Таиланде утонул российский турист
Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T19:10
2023-12-30T20:09
туризм
таиланд
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой на полицию. &quot;Тело 33-летнего россиянина, пропавшего без вести после того, как его унесло сильными волнами у Самуи в пятницу ночью (по местному времени. — Прим. ред.), обнаружили на одном из пляжей этого популярного туристического острова в субботу&quot;, — говорится в публикации.Как отмечается, тело мужчины доставили в больницу на острове для патолого-анатомического исследования. Местные власти готовятся уведомить российское посольство о произошедшем. Издание указывает, что россиянин вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу пошли купаться на пляж. Мужчина оказался далеко от берега, и его унесло сильными волнами. Его друзья обратились в полицию за помощью. Первоначальные поиски окончились безрезультатно.
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таиланд, в мире
Туризм, Таиланд, В мире
В Таиланде утонул российский турист

Bangkok Post: российский турист утонул около курортного острова Самуи в Таиланде

CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой на полицию.
«

"Тело 33-летнего россиянина, пропавшего без вести после того, как его унесло сильными волнами у Самуи в пятницу ночью (по местному времени. — Прим. ред.), обнаружили на одном из пляжей этого популярного туристического острова в субботу", — говорится в публикации.

Как отмечается, тело мужчины доставили в больницу на острове для патолого-анатомического исследования. Местные власти готовятся уведомить российское посольство о произошедшем.
Издание указывает, что россиянин вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу пошли купаться на пляж. Мужчина оказался далеко от берега, и его унесло сильными волнами. Его друзья обратились в полицию за помощью. Первоначальные поиски окончились безрезультатно.
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