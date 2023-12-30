https://ria.ru/20231230/turist-1919168793.html

В Таиланде утонул российский турист

В Таиланде утонул российский турист - РИА Новости, 30.12.2023

В Таиланде утонул российский турист

Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:10

2023-12-30T19:10

2023-12-30T20:09

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таиланд

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой на полицию. "Тело 33-летнего россиянина, пропавшего без вести после того, как его унесло сильными волнами у Самуи в пятницу ночью (по местному времени. — Прим. ред.), обнаружили на одном из пляжей этого популярного туристического острова в субботу", — говорится в публикации.Как отмечается, тело мужчины доставили в больницу на острове для патолого-анатомического исследования. Местные власти готовятся уведомить российское посольство о произошедшем. Издание указывает, что россиянин вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу пошли купаться на пляж. Мужчина оказался далеко от берега, и его унесло сильными волнами. Его друзья обратились в полицию за помощью. Первоначальные поиски окончились безрезультатно.

https://ria.ru/20230929/tailand-1899429308.html

таиланд

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, в мире