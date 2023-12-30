https://ria.ru/20231230/turist-1919168793.html
В Таиланде утонул российский турист
В Таиланде утонул российский турист - РИА Новости, 30.12.2023
В Таиланде утонул российский турист
Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T19:10
2023-12-30T19:10
2023-12-30T20:09
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таиланд
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой на полицию. "Тело 33-летнего россиянина, пропавшего без вести после того, как его унесло сильными волнами у Самуи в пятницу ночью (по местному времени. — Прим. ред.), обнаружили на одном из пляжей этого популярного туристического острова в субботу", — говорится в публикации.Как отмечается, тело мужчины доставили в больницу на острове для патолого-анатомического исследования. Местные власти готовятся уведомить российское посольство о произошедшем. Издание указывает, что россиянин вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу пошли купаться на пляж. Мужчина оказался далеко от берега, и его унесло сильными волнами. Его друзья обратились в полицию за помощью. Первоначальные поиски окончились безрезультатно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, в мире
В Таиланде утонул российский турист
Bangkok Post: российский турист утонул около курортного острова Самуи в Таиланде
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Тридцатитрехлетний турист из России утонул у берегов курортного острова Самуи в таиландской провинции Сураттхани, пишет местное издание Bangkok Post
со ссылкой на полицию.
«
"Тело 33-летнего россиянина, пропавшего без вести после того, как его унесло сильными волнами у Самуи в пятницу ночью (по местному времени. — Прим. ред.), обнаружили на одном из пляжей этого популярного туристического острова в субботу", — говорится в публикации.
Как отмечается, тело мужчины доставили в больницу на острове для патолого-анатомического исследования. Местные власти готовятся уведомить российское посольство о произошедшем.
Издание указывает, что россиянин вместе с двумя соотечественниками ночью в пятницу пошли купаться на пляж. Мужчина оказался далеко от берега, и его унесло сильными волнами. Его друзья обратились в полицию за помощью. Первоначальные поиски окончились безрезультатно.
В Таиланде погиб российский турист