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На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок - РИА Новости, 31.12.2023
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок
Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:56
2023-12-31T15:56
2023-12-31T17:56
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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете Владимир Соснов."Крушение произошло сегодня (в воскресенье. — Прим. ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние", — сказал он.По словам Соснова, пострадавших доставили в больницы Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket. К ним выехали дипломаты российского представительства.Позже стало известно, что погибшая — пятилетняя девочка. По имеющейся информации, катер по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
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в мире, пхукет (остров), россия, владимир соснов
В мире, Пхукет (остров), Россия, Владимир Соснов, Туризм
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок
На Пхукете скоростной катер с россиянами налетел на скалы, погибла девочка
БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете Владимир Соснов.
"Крушение произошло сегодня (в воскресенье. — Прим. ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние", — сказал он.
По словам Соснова, пострадавших доставили в больницы Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket. К ним выехали дипломаты российского представительства.
Позже стало известно, что погибшая — пятилетняя девочка.
По имеющейся информации, катер по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
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