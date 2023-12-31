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На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок - РИА Новости, 31.12.2023
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Туризм
 
15:56 31.12.2023 (обновлено: 17:56 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/pkhuket-1919262495.html
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок - РИА Новости, 31.12.2023
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок
Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:56
2023-12-31T17:56
в мире
пхукет (остров)
россия
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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете Владимир Соснов."Крушение произошло сегодня (в воскресенье. — Прим. ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние", — сказал он.По словам Соснова, пострадавших доставили в больницы Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket. К ним выехали дипломаты российского представительства.Позже стало известно, что погибшая — пятилетняя девочка. По имеющейся информации, катер по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
https://ria.ru/20231117/rogatka-1910113645.html
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в мире, пхукет (остров), россия, владимир соснов
В мире, Пхукет (остров), Россия, Владимир Соснов, Туризм
На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок

На Пхукете скоростной катер с россиянами налетел на скалы, погибла девочка

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи, Таиланд
Ряд машин скорой помощи, Таиланд - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи, Таиланд. Архивное фото
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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете Владимир Соснов.
"Крушение произошло сегодня (в воскресенье. — Прим. ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние", — сказал он.
По словам Соснова, пострадавших доставили в больницы Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket. К ним выехали дипломаты российского представительства.
Позже стало известно, что погибшая — пятилетняя девочка.
По имеющейся информации, катер по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.
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ТуризмВ миреПхукет (остров)РоссияВладимир Соснов
 
 
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