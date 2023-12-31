https://ria.ru/20231231/pkhuket-1919262495.html

На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок

На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок - РИА Новости, 31.12.2023

На Пхукете катер с россиянами налетел на скалы, погиб ребенок

Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:56

2023-12-31T15:56

2023-12-31T17:56

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пхукет (остров)

россия

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БАНГКОК, 31 дек — РИА Новости. Скоростной катер с россиянами налетел на скалы недалеко от острова Пхукет, есть погибшие, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукете Владимир Соснов."Крушение произошло сегодня (в воскресенье. — Прим. ред.) вечером, совсем недавно. Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. Погибла гражданка России, еще шесть россиян и капитан катера получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых есть несовершеннолетние", — сказал он.По словам Соснова, пострадавших доставили в больницы Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket. К ним выехали дипломаты российского представительства.Позже стало известно, что погибшая — пятилетняя девочка. По имеющейся информации, катер по неизвестной пока причине врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета.

https://ria.ru/20231117/rogatka-1910113645.html

пхукет (остров)

россия

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в мире, пхукет (остров), россия, владимир соснов