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В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины

В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины - РИА Новости, 16.03.2023

В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины

Россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает полиция кантона Вале. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:57

2023-03-16T16:57

2023-03-16T17:54

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ЦЮРИХ, 16 мар – РИА Новости. Россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает полиция кантона Вале. Сообщение о лавине было получено незадолго до полудня. Из-за масштаба лавины в рамках поисково-спасательной операции было задействовано восемь вертолетов. Поиски продолжились днем, чтобы исключить наличие других жертв, сказано в документе. Прокуратура Швейцарии начала расследование, сообщает полиция.

https://ria.ru/20221226/kriminal-1841369170.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, швейцария, вале (кантон), россия, новости - туризм