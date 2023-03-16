https://ria.ru/20230316/lavina-1858368019.html
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины - РИА Новости, 16.03.2023
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины
Россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает полиция кантона Вале. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:57
2023-03-16T16:57
2023-03-16T17:54
в мире
швейцария
вале (кантон)
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg
ЦЮРИХ, 16 мар – РИА Новости. Россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает полиция кантона Вале. Сообщение о лавине было получено незадолго до полудня. Из-за масштаба лавины в рамках поисково-спасательной операции было задействовано восемь вертолетов. Поиски продолжились днем, чтобы исключить наличие других жертв, сказано в документе. Прокуратура Швейцарии начала расследование, сообщает полиция.
https://ria.ru/20221226/kriminal-1841369170.html
швейцария
вале (кантон)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1107498decda4d3366e6e36b4d9b6333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, вале (кантон), россия, новости - туризм
В мире, Швейцария, Вале (кантон), Россия, Туризм, Новости - Туризм
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины
На горнолыжном курорте в Швейцарии из-за схода лавины погиб россиянин