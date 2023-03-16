Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:57 16.03.2023 (обновлено: 17:54 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/lavina-1858368019.html
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины - РИА Новости, 16.03.2023
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины
Россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает полиция кантона Вале. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:57
2023-03-16T17:54
в мире
швейцария
вале (кантон)
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg
ЦЮРИХ, 16 мар – РИА Новости. Россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает полиция кантона Вале. Сообщение о лавине было получено незадолго до полудня. Из-за масштаба лавины в рамках поисково-спасательной операции было задействовано восемь вертолетов. Поиски продолжились днем, чтобы исключить наличие других жертв, сказано в документе. Прокуратура Швейцарии начала расследование, сообщает полиция.
https://ria.ru/20221226/kriminal-1841369170.html
швейцария
вале (кантон)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1107498decda4d3366e6e36b4d9b6333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, вале (кантон), россия, новости - туризм
В мире, Швейцария, Вале (кантон), Россия, Туризм, Новости - Туризм
В Швейцарии россиянин погиб из-за схода лавины

На горнолыжном курорте в Швейцарии из-за схода лавины погиб россиянин

© Фото : Police cantonale valaisanneНа месте схода лавины в горах Вале, Швейцария. 15 марта 2023
На месте схода лавины в горах Вале, Швейцария. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : Police cantonale valaisanne
На месте схода лавины в горах Вале, Швейцария. 15 марта 2023
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 16 мар – РИА Новости. Россиянин погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает полиция кантона Вале.
«
"В среду, 15 марта 2023 года, сильная лавина сошла за пределами горнолыжных трасс… в коммуне Нанда. Была развернута крупная спасательная операция. Погиб один лыжник… Скончавшийся является 58-летним гражданином России", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Сообщение о лавине было получено незадолго до полудня. Из-за масштаба лавины в рамках поисково-спасательной операции было задействовано восемь вертолетов. Поиски продолжились днем, чтобы исключить наличие других жертв, сказано в документе.
Прокуратура Швейцарии начала расследование, сообщает полиция.
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
В генконсульстве не увидели криминала в смерти двух россиян в Индии
26 декабря 2022, 13:06
 
ТуризмВ миреШвейцарияВале (кантон)РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала