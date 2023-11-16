https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах

Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 16.11.2023

Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах

в Астрахани на наружной стене пятиэтажного жилого дома появилась трещина. Затем произошло обрушение третьего и четвертого подъездов. Из дома было эвакуировано... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:24

2023-11-16T20:24

2023-11-16T20:24

справки

происшествия

жилье

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2023 16 ноября в Астрахани на наружной стене пятиэтажного жилого дома появилась трещина. Затем произошло обрушение третьего и четвертого подъездов. Из дома было эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. По предварительным данным, погибла женщина 1939 года рождения, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. 28 октября вечером в городе Щелкино на северо-востоке Крыма в многоквартирном доме обвалился балкон шестого этажа. Жители дома решили застелить балкон новой плиткой, для чего срезали пожарную лестницу, соединявшую балконы и являвшуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение. В результате погибли 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована. 19 сентября стало известно, что в Якутске на детей, которые играли под бывшим лестничным пролетом, обрушилась бетонная плита многоквартирного дома. Пролет находился в стадии демонтажа. Погибла девочка 11 лет, в больницу были доставлены мальчик пяти лет и две девочки семи лет с различными травмами. 8 июля в поселке Соколовый Саратовской области в многоквартирном доме обрушился балкон третьего этажа. В результате ЧП пострадал мужчина. Ему была оказана медицинская помощь. 25 апреля вечером в городе Немане под Калининградом был эвакуирован трехэтажный дом после того, как жители почувствовали толчок, а часть крыши рухнула. Опасности для жителей дома не было. 22 марта в городе Киреевске Тульской области произошло обрушение части двухэтажного многоквартирного дома, признанного аварийным, но не расселенного. В результате происшествия восемь квартир оказались непригодными для проживания, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 14 марта в городе Серове Свердловской области произошло частичное разрушение фасада жилого многоквартирного дома из-за балкона, на который упал лед с крыши. В результате инцидента пострадавших нет. 14 февраля в городе Ртищево Саратовской области в многоквартирном жилом доме обрушился лестничный пролет. По данным Ртишевской межрайонной прокуратуры, причиной обрушения стало разрушение кирпичной кладки основания под лестничным маршем. В результате происшествия пострадавших нет. 12 февраля в Рязани в одном из домов по проезду Грибоедова, проживание в котором ранее признали небезопасным, произошло обрушение стены дома. В результате происшествия никто не пострадал. 202217 ноября в Краснодаре в многоквартирном жилом доме произошло обрушение стены балкона, находившегося на третьем этаже. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.6 ноября в Сочи (Краснодарский край) на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома рухнул балкон с людьми. В результате инцидента погибли три человека. 7 сентября в Барабинске Новосибирской области из-за сильного ветра в жилом многоквартирном доме произошло обрушение фронтона, что повлекло за собой обрушение облицовочного покрытия стены дома. 19 августа в Уфе (Башкирия) в жилом двухэтажном доме произошло частичное обрушение балкона, расположенного на втором этаже. В результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в это время на балконе. 12 августа в Омске частично обрушился пятиэтажный многоквартирный дом. ЧП произошло в доме №53 по улице XX Партсъезда. По данным экстренных служб, площадь обрушения составила 200 квадратных метров, эвакуировали 40 человек. Причиной происшествия стало ветхое состояние здания, пострадавших нет. 16 июля в Саратове обрушилась стена многоквартирного аварийного жилого дома. После обрушения в ней образовалась сквозная дыра примерно полтора метра в высоту и около полуметра в ширину. В результате обрушения пострадавших нет. 4 февраля в центре Саратова обрушилась кирпичная кладка жилого дома. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел в двухэтажном доме 1917 года постройки на улице Гоголя, где находились четыре квартиры, две из которых – жилые. На момент обрушения в доме проживало восемь человек, все они были эвакуированы из здания, пострадавших нет. 2021 13 декабря в Саратове во время демонтажа обрушилась стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья. В результате ЧП под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 28 августа в Казани на улице Зорге в подъезде дома №81 рухнул лестничный марш. По словам местных жителей, причина – в высокой влажности из подвала, которая и разрушила лестницу. Как сообщили в комитете ЖКХ исполкома Казани, в результате ЧП никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения не было. В ночь на 19 августа в Тамбове произошло обрушение стены аварийного жилого дома по улице Октябрьская, 63. По информации властей города, здание 1917 года постройки, в 2019 году было признано аварийным. По данным ГУМЧС по региону, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. 23 июля в центре Ростова-на-Дону произошел обвал внешней стены дома по адресу улица Социалистическая, 130. Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, в связи с ливнями элементы конструкции здания намокли, стали значительно тяжелее в весе, и стена здания не выдержала. Во время ЧП никто не пострадал. По информации Логвиненко, дом был признан аварийным в 2009 году, квартиры в нем выкупили, жильцов расселили. 8 июня в Челябинске в одном из жилых домов произошло частичное обрушение стены. Пострадавших в результате происшествия нет. В двухэтажном доме проводился капитальный ремонт, но после отслоения штукатурки на фасаде цокольного этажа 26 мая работы были приостановлены. 2 мая в городе Киселевске Кемеровской области обрушилась внешняя стена многоэтажного жилого дома. В ходе осмотра было установлено, что размер обрушения – шириной около четырех метров и высотой около 2,5 метра. В результате происшествия никто не пострадал. В доме проживали 27 человек. 20 апреля в Миассе Челябинской области в жилом доме обрушилась часть стены. Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы. Дом был признан аварийным в 2015 году. По данным на 2015 год, в доме были прописаны 140 человек, но по факту проживали 40 человек. 14 апреля в Самаре рухнула стена многоквартирного трехэтажного жилого дома, расположенного по улице Садовой. Пострадавших в результате происшествия нет, жильцов эвакуировали. 6 апреля в Канске Красноярского края обрушилась часть жилого двухэтажного кирпичного дома. Было эвакуировано 42 человека, из них 18 детей. Пострадавших нет. По словам жильцов, за несколько дней до ЧП они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома. 25 марта в городе Урене Нижегородской области часть кровли жилого дома обрушилась на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. На момент обрушения в квартирах никого не было, эвакуация не требовалась. 18 марта в Самаре обрушилась несущая стена жилого дома 1909 года постройки. Жилой дом, где обрушилась стена, в 2020 году был признан аварийным, в январе 2021 года в доме расширилась трещина, жильцам были предложены квартиры в маневренном фонде, но не все согласились. В доме было зарегистрировано 13 человек, в момент обрушения в доме находилось шесть жильцов. В результате обрушения никто не пострадал. 14 января в Самаре произошло обрушение стены в жилом многоэтажном доме. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Обрушение внутренней кирпичной кладки наружной стены на площади трех квадратных метров произошло в результате проведения строительных работ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, жилье